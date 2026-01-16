Источник «Москвы 24»: Роскомнадзор ввел новые ограничения против телеграма

Роскомнадзор ввел новые ограничения против мессенджера Telegram, утверждает телеканал «Москва 24» со ссылкой на источник на телеком-рынке.

Канал пишет о жалобах пользователей на медленную загрузку видео в мессенджере с начала 2026 года. «Да, это новые ограничения со стороны», — заявил источник.

Официального подтверждения этой информации нет.

Согласно графику на сайте «Сбой.рф», с начала нынешнего года на работу мессенджера приходит в среднем от 100 до 300 жалоб ежедневно. Резкого скачка жалоб сайт не фиксировал.

С августа 2025 года Роскомнадзор блокирует звонки через WhatsApp и Telegram. Ведомство утверждает, что эти мессенджеры используются для организации терактов и вербовки террористов, а также мошеннических и иных преступлений против россиян.

РБК писал, что с 22 декабря скорость работы мессенджера WhatsApp в России снизилась на 70-80%. Роскомнадзор заявил, что «продолжает последовательно вводить ограничительные меры» против WhatsApp. Ведомство обвиняет руководство мессенджера в невыполнении требований, «направленных на предупреждение и пресечение преступлений на территории России». Если WhatsApp так и не выполнит требования российского законодательства, мессенджер будет полностью заблокирован

