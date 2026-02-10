Роскомнадзор объявил, что продолжит «вводить ограничения» против Telegram

Роскомнадзор продолжит вводить последовательные ограничения против мессенджера Telegram, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

В РКН заявили, что «ряд мессенджеров», в том числе Telegram, не устраняют нарушения российского законодательства.

«По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. В связи с этим, по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — приводит заявление Роскомнадзора «Интерфакс».

В Роскомнадзоре добавили, что позиция российского государства по работе соцсетей и сервисов в РФ остается прежней: они должны уважать страну и ее граждан, а также соблюдать законы.

«Эти правила открыты и одинаковы для всех: размещение серверов на территории России, обеспечение защиты персональных данных, защита граждан от мошенничества, создание условий для пресечения экстремизма и терроризма», — заявили в РКН (цитата по РБК).

Пользователи из России начали сообщать о проблемах с доступом к мессенджеру Telegram с утра 9 февраля. Позже РБК со ссылкой на источники в индустрии и профильных ведомствах сообщил, что Роскомнадзор усилил «замедление» мессенджера.

С августа 2025 года Роскомнадзор блокирует звонки через WhatsApp и Telegram. Ведомство утверждает, что эти мессенджеры используются для организации терактов и вербовки террористов, а также мошеннических и иных преступлений против россиян.

