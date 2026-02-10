«Роскомнадзор хочет, чтобы граждане читали вражеские ресурсы. Просто конченые уроды» Так думают о блокировке телеграма авторы провоенных телеграм-каналов. Многие из них там зарабатывают

Это компиляция высказываний авторов популярных провоенных телеграм-каналов о попытках Роскомнадзора заблокировать телеграм. Это не набор точных цитат: мы могли переформулировать или сократить их, чтобы придать тексту связность, — но полностью сохранили суть и смысл. Использованы посты из каналов Zergulio, Fighterbomber «Старше Эдды», «Белорусский силовик», «Два майора», «Свидетели Байрактара», «Тринадцатый». А еще — важное замечание. Провоенные телеграм-каналы для их авторов — это источник заработка. Возможно, именно поэтому блокировка мессенджера в России определяет их мнение.

Печально это все. Телеграм — единственная площадка, с которой мы транслируем нашу повестку мировому сообществу. Видимо, Роскомнадзор хочет, чтобы граждане читали вражеские ресурсы. Патриотический сегмент в телеграме сильнейший — и от этого хотят отказаться без боя. Мы провалили ютьюб, мы провалили инсту, мы провалили твиттер и фейсбук. Давайте теперь и здесь. Это стимул для массовой установки VPN. И теперь все чаще в метро видно людей с открытым ютьюбом — где у них в предложках сплошь иноагенты и террористы.

На прямой линии Путин отдельно сказал, что для Max полезна конкуренция. Но даже его заявления отступают, когда очередной элитной группе хочется срубить бабла на кривом мессенджере. Мы не можем отключить украинцам Starlink, зато можем отключить россиянам телеграм. Собрать бы всех этих «запрещалкиных» в один штурмовой батальон. В военных целях, нам, видимо, придется голубиной почтой пользоваться. Просто конченые уроды.

Дорогие читатели! Российские власти, похоже, решили окончательно сломать телеграм. Что делать? Срочно скачайте приложение «Медузы». Оно умеет обходить блокировки — VPN не нужен!

Фото на обложке: Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images