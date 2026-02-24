«Российская газета» и «Комсомольская правда»: в отношении Павла Дурова расследуется уголовное дело о содействии терроризму

Действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по ч.1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности), говорится в публикациях «Российской газеты» и «Комсомольской правды», вышедших 24 февраля.

Автором статьи в РГ указан Иван Егоров (По материалам ФСБ России), в КП — Петр Сергеев (По материалам ФСБ России). В материалах утверждается, что Telegram используется для совершения преступлений.

В статье в РГ, в частности, говорится, что «иллюзия анонимности привела в мессенджер армии радикалов, наркоманов, убийц и террористов, что стало формировать угрозы нашему обществу».

Среди преступлений, совершенных с использованием мессенджера, заявляют авторы статьей, теракт в «Крокус Сити Холле» и убийства Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова. Telegram, говорится в публикациях, в условиях «стал главным инструментом спецслужб стран НАТО и „киевского режима“».

При этом требования властей РФ Telegram выполнять отказывается, говорится в публикациях и они вынуждены принимать меры. В частности, говорится в статье в РГ, «с 10 февраля 2026 года благодаря работе Роскомнадзора деградация трафика увеличилась до 55%».

В России начали ограничивать работу Telegram с лета 2025 года. В начале февраля 2026 года власти решили усилить «замедление» мессенджера в России, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Павел Дуров летом 2024 года провел несколько дней в заключении во Франции. Ему предъявили обвинения в ряде преступлений, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также — в отказе предоставлять информацию по запросам властей. Весной 2025 года он с разрешения властей Франции покинул страну.

Российские власти продолжают ломать телеграм и вотсап Рассказываем о последствиях возможной блокировки (спойлер: пострадают все, от разработчиков до туристов) и объясняем, чего ждать дальше

