Павел Дуров: Россия возбудила против меня уголовное дело о «содействии терроризму»

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал сообщения российских провластных изданий о том, что «его действия расследуются» в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК).

«Россия возбудила против меня уголовное дело о „содействии терроризму“. Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа», — заявил Дуров в своем англоязычном телеграм-канале.

Новости о расследовании 24 февраля опубликовали «Российская газета» и «Комсомольская правда». В статьях отмечалось, что они основаны на «материалах ФСБ».

В материалах газет утверждалось, что Telegram использовался для совершения преступлений, включая теракты и убийства высокопоставленных военных. А сам мессенджер, говорилось в публикациях, в условиях «стал главным инструментом спецслужб стран НАТО и „киевского режима“».

В России ограничивают работу Telegram с лета 2025 года. В начале февраля власти усилили «замедление» мессенджера, заявив, что таким образом добиваются «исполнения российского законодательства и обеспечения защиты граждан».

В отношении Павла Дурова уже расследуют уголовное дело из-за Telegram во Франции. В 2024 году его обвинили в соучастии в преступлениях, которые другие люди совершали с использованием мессенджера, включая мошенничество, отмывание денег, распространение детской порнографии и наркотиков — а также в том, что Telegram игнорирует запросы французской полиции.