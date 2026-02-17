«База» сообщила, что Telegram заблокируют в России 1 апреля. Роскомнадзор это не подтвердил и не опроверг

Мессенджер Telegram будет полностью заблокирован в России с 1 апреля, сообщил прокремлевский телеграм-канал «База» со ссылкой на источники «из нескольких ведомств».

Как утверждают собеседники канала, с 1 апреля Роскомнадзор приступит к «тотальной блокировке мессенджера» по аналогии с Instagram и Facebook.

«Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы», — пишет «База».

Вслед за сообщением «Базы» Роскомнадзор выпустил следующий комментарий: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

Дорогие читатели! Российские власти, похоже, решили окончательно сломать телеграм. Что делать? Срочно скачайте приложение «Медузы». Оно умеет обходить блокировки — VPN не нужен!

Власти России ограничивают работу Telegram с лета 2025 года, когда россиян оставили без видеозвонков в мессенджере. 10 февраля Роскомнадзор объявил, что продолжает ограничивать работу Telegram — в этот день у пользователей возникли проблемы с загрузкой медиафайлов.

