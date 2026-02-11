Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил против ограничений, введенных против телеграма. Видео выступления политика появилось в его телеграм-канале 11 февраля, на второй день «замедления» мессенджера.

Кто делает замедление Telegram? Идите на передовую, на СВО. Ребята, которые кровь проливают, — у них связь единственная с родными и близкими [через телеграм]. Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами. Идиоты! Вы что делаете?

Миронов отметил, что в телеграме собирают деньги «на СВО», в мессенджере военные общаются с родными и близкими.

Да, Max — замечательный мессенджер. Но давайте только дадим возможность людям самим определять, что они выбирают. Я еще раз хочу сказать: те, кто это делает, — мерзавцы. Мерзавцы! Люди гибнут там за Россию, за русский мир. А вы что делаете? Одумайтесь!

Миронов добавил, что телеграм — единственная нормальная связь у военных РФ, участвующих в войне против Украины. «Смерть каждого бойца, который погиб из-за такого „замедления“, будет на вашей совести!» — заявил он.

Сергей Миронов стал первым российским политиком высокого уровня, который выступил против ограничения работы телеграма.

