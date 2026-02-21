ФСБ: украинские спецслужбы «имеют возможность получать информацию в Telegram», использовать мессенджер на фронте опасно

Украинские военные и спецслужбы могут «в кратчайшие сроки» получать данные из мессенджера Telegram, чтобы использовать их в военных целях, утверждает ФСБ.

«Федеральная служба безопасности РФ располагает достоверными данными о том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях», — цитирует «Интерфакс» заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе также добавили, что располагают «многочисленными достоверными сведениями» о том, что использование Telegram военными РФ на фронте «в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих». Никаких доказательств этому в ФСБ не предоставили.

Власти России ограничивают работу Telegram с лета 2025 года — тогда в мессенджере заблокировали видеозвонки. 10 февраля РБК со ссылкой на источники сообщил, что власти решили усилить «замедление» мессенджера в России. В этот день у пользователей возникли проблемы с загрузкой медиафайлов. Позже в Роскомнадзоре заявили, что продолжат вводить «последовательные ограничения» против мессенджера, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Новые ограничения против мессенджера вызвали волну критики в провоенных телеграм-каналах. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что Telegram остается единственной нормальной связью для военных РФ, участвующих в войне против Украины. Политик назвал тех, кто замедляет работу мессенджера в России, «идиотами» и «мерзавцами». В Кремле говорили, что не могут себе представить, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявлял 18 февраля, что власти пока не будут блокировать работу мессенджера Telegram на фронте.

