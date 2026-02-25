Война Тысяча четыреста шестьдесят третий день. В Смоленской области семь человек погибли при атаке беспилотников ВСУ на завод азотных удобрений

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

В Смоленской области в результате удара украинских дронов погибли семь человек, сообщил Следственный комитет РФ. Не менее 10 человек получили ранения.

Атака произошла ночью, ее целью был завод азотных удобрений «Дорогобуж», находящийся примерно в пяти километрах от одноименного города. На заводе начался пожар.

Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что власти рассматривают вопрос об эвакуации жителей ближайшего населенного пункта (он не уточнил, какого именно; в радиусе одного-двух километров от завода находятся сразу несколько деревень). Он сказал, что решение об этом будет принято по итогам консультаций с Ростехнадзором и Росприроднадзором.

В Дорогобуже из-за атаки сегодня отменили занятия в школах.

Губернатор в своем сообщении подчеркнул, что завод гражданский, а не военный. При этом, помимо прочего, «Дорогобуж» изготавливает аммиачную селитру, компоненты которой могут использоваться и для военных нужд.

Завод в ноябре и декабре 2025 года уже атаковали украинские дроны. Тогда о погибших не сообщалось.

Украина

На пятом году большой войны все больше государств ЕС ограничивают выплаты украинским беженцам и ужесточают требования по интеграции, пишет «РБК-Украина».

С начала войны временной защитой, позволяющей легально вести полноценную жизнь в ЕС, воспользовались 4,35 миллиона жителей Украины. Сейчас больше всего беженцев остаются в Германии (1,25 миллиона человек), Польше (970 тысяч человек) и Чехии (393 тысячи человек).

Число беженцев продолжает медленно расти: например, в декабре 2025 года в Евросоюзе в качестве беженцев зарегистрировались еще 25 тысяч украинцев. В 2025 году страны ЕС выдали 683 395 новых решений о предоставлении временной защиты, это на 16,3% меньше, чем в 2024 году.

В последние месяцы в странах ЕС наметился общий тренд: уменьшение размеров социальных выплат для украинцев и более жесткие условия их получения. От беженцев требуют показать, что они пытаются найти работу и в целом интегрироваться в жизнь принимающей страны.

«Некоторые страны делают условия для новых беженцев жестче, чем для старых, особенно если они уже жили в других странах или выехали из более „безопасных“ регионов Украины. Частично эти люди воспринимаются как экономические мигранты, которые ищут страну с более комфортным уровнем жизни, а не беженцы, бегущие от войны», — рассказала «РБК-Украина» постдокторант Киевской школы экономики Дарья Михайлишина.

Так, Германия с апреля 2025 года понизила размер пособия и ужесточила условия его получения для вновь прибывающих беженцев — в то время как те, кто приехал раньше, получали и продолжают получать социальную поддержку, аналогичную нуждающимся в ней гражданам Германии.

Норвегия с 2025 года стала платить пособие только тем украинцам, которые живут в государственных общежитиях, а не в частном жилье. Чехия стала требовать от трудоспособных беженцев найти работу за 150 дней — в противном случае им урезают пособия до прожиточного минимума. Польша теперь платит пособие на ребенка только тем украинцам, у которых есть работа.

Все эти изменения происходят на фоне снижения общественной поддержки программ помощи беженцам в странах Европы: во многих странах все больше людей считает, что это слишком дорого. В Польше к январю 2026 года число тех, кто одобряет прием беженцев, практически сравнялось с числом тех, кто против.

При этом, отмечает «РБК-Украина», большинство украинцев уже интегрировались в экономики принимающих стран и нашли работу. Например, в Польше уровень занятости украинских беженцев превышает 75%, а общий вклад работающих украинцев в ВВП страны в восемь раз превысил стоимость помощи, которую Польша оказала беженцам и самой Украине с начала войны.

В сентябре 2025 года Совет ЕС рекомендовал пересмотреть концепции программ для беженцев: теперь они должны фокусироваться не на временной помощи как таковой, а побуждать украинцев вместо временной защиты получать постоянный легальный статус в ЕС или же возвращаться в Украину.

Как отмечает «РБК-Украина», наиболее заинтересованной страной в возвращении беженцев является сама Украина: большинство из них — трудоспособные и образованные люди, и их отъезд является большой проблемой для экономики и демографии страны.

Война в фотографиях. Киев

Водители автомобилей стоят во время минуты молчания в четвертую годовщину войны Henry Nicholls / AFP / Scanpix / LETA

Минута молчания на площади Независимости Henry Nicholls / AFP / Scanpix / LETA

Henry Nicholls / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Вероника. Я не понимаю, когда россиян, в том числе антивоенных, обвиняют просто за факт рождения на территории РФ и называют преступниками за то, что не свергли Путина, или за то, что платят налоги. По мне это как называть пособниками пассажиров «Боинга», захваченного террористами 11 сентября, потому что летели в том же самолете. Шансы свергнуть режим у безоружных людей примерно такие же, как у тех заложников — в стране, где несколько миллионов силовиков, где работает пропаганда, где могут посадить за комментарий или за чистый лист.

В начале войны я сочувствовала и помогала украинским беженцам. После многочисленных пожеланий смерти себе лично, после ликования, когда где-то погибли российские дети, сочувствие и симпатия к украинцам у меня поубавились. Сейчас помогаю только уезжающим из РФ, потому что им-то точно никто не поможет. Война из постоянного ужаса превратилась в фон, невозможно все время о ней думать. Хотя каждый раз, видя новость о бомбежках украинских городов, я только молюсь, чтобы не погибли мирные жители, чтобы не погибли дети. Но многие в РФ уже не смотрят — и я их понимаю.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста шестьдесят второй день (или четыре года). Специальный выпуск нашей хроники — о том, что пишут мировые, украинские и независимые российские СМИ

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста шестьдесят второй день (или четыре года). Специальный выпуск нашей хроники — о том, что пишут мировые, украинские и независимые российские СМИ

«Медуза»