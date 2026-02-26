«Мне показалось, что есть какая-то внутренняя обида к власти». Глава Белгородской области пожаловался, что местный житель отказался подвезти его на своей машине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что местный житель отказался подвозить его на своей машине.

Гладков рассказал, что возвращался из командировки, но «сломался поезд». «Остановился недалеко от Белгорода, вышел, пытался найти машину, увидел жителя, я так понимаю, что он или живет в самом селе, или из близлежащих сёл. Представился, попросил доехать до железнодорожного переезда, <.> там уже ждала машина <…>. Местный житель отказался подвезти», — сообщил глава региона.

Отказ, по словам Гладкова, местный житель мотивировал тем, «что машина на двоих с дочерью». «Но, если честно, мне показалось, что есть какая-то внутренняя обида к власти, или областной, или местной», — заявил глава области.

По словам губернатора, он поручил главе Яковлевского округа Олегу Медведеву съездить к местному жителю, который отказался его подвозить, «и поговорить, в чем обида, что мы не доделали, в чем внутреннее неудовлетворение действиями власти». «Постараемся разобраться», — заявил Гладков, добавив, что «если, действительно, есть хотя бы малейшая проблема, которую мы можем решить, конечно, мы постараемся это сделать».

Из-за обстрелов жители нескольких районов Белгородской области, граничащих с Украиной, были вынуждены покинуть свои дома. Они неоднократно публично жаловались и на организацию эвакуации, и на условия проживания в пунктах временного размещения, и на проблемы с выплатами оставшимся без жилья.

В последние несколько недель Белгородская область все чаще остается без тепла и света после ударов со стороны Украины. «В целом люди очень злые и очень уставшие, и каждый новый блэкаут только усиливает это состояние», — говорил в феврале в интервью проекту «Север.Реалии» главный редактор белгородского издания «Пепел» Никита Парменов.

