Россия не будет выдавать другим государствам иностранцев, служивших по контракту в ВС РФ. Такой закон приняла Госдума

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об отказе выдачи иностранцев, служивших по контракту в российской армии.

Законопроект вносит изменения в статью 464 уголовно-процессуального кодекса, которая определяет основания для отказа в выдаче гражданина за границу. Список оснований предлагается расширить — и не выдавать иностранцев, проходящих или прошедших военную службу по контракту в ВС РФ.

Законопроект внесли в Госдуму 20 ноября 2025 года. 21 января он был принят в первом чтении. Теперь, после принятия во втором и третьем, он отправится в Совет Федерации, а затем на подпись президенту.

Проект Faridaily отмечает, что законопроект «направлен на увеличение числа иностранцев, которые могут принять участие в войне с Украиной на стороне России». Сколько иностранцев воюет в российской армии — неизвестно.