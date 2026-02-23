Война Тысяча четыреста шестьдесят первый день. Переговоры в их нынешнем виде близки к финалу. Теперь необходимо политическое решение Путина и Зеленского: заключать сделку или продолжать войну, пишет «Украинская правда»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Переговоры о завершении российско-украинской войны вплотную приблизились к тому этапу, когда их дальнейшее продвижение невозможно без личной встречи лидеров, которые могли бы принять политические решения. Об этом пишет «Украинская правда» в материале, посвященном анализу переговоров.

Очередная попытка достичь мирного соглашения (этот процесс начался в конце осени с утечки в СМИ плана Дональда Трампа из 28 пунктов), на этот раз действительно принесла позитивные результаты. Среди них «Украинская правда» называет энергетическое перемирие, которое, даже будучи очень кратковременным, показало, что «Украина и Россия, несмотря на взаимное недоверие и ненависть, способны в принципе обеспечивать реализацию договоренностей по безопасности».

Издание отмечает, что на процесс положительно повлияло включение в американскую делегацию Джареда Кушнера, зятя президента США: возникло «ощущение непосредственной вовлеченности Трампа». По словам источников «Украинской правды», Кушнер не слишком разбирается в «исторической сути» войны, зато прекрасно разбирается в бизнесе, поэтому именно он с помощью экономических бонусов побудил Москву начать реальное обсуждение мирной сделки.

По данным «Украинской правды», в Женеве ключевой темой переговоров было разведение войск в Донбассе и создание свободной экономической зоны на буферной территории. Однако что именно она может из себя представлять, пока неясно.

Уже на следующих переговорах стороны, вероятно, обсудят, кто и на каких условиях будет управлять Запорожской АЭС. Если удастся найти приемлемый механизм, то, как отмечает «Украинская правда», по факту работа группы переговорщиков в ее нынешнем составе будет окончена. Дальнейшие решения смогут принять только президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин.

Конечно, можно переставлять запятые в драфтах документов и дебатировать над последовательностью реализации договоренностей, как годами делали участники Минского процесса. Но, если смотреть на переговоры стратегически, дальше дискуссии должны перейти на уровень глав государств.

Как пишет «Украинская правда», окно возможностей для прекращения войны при посредничестве США закрывается: уже в начале лета в Соединенных Штатах начнется подготовка к ноябрьским выборам в Конгресс, и тема продолжающейся войны, которую Трамп когда-то обещал завершить «за 24 часа», может стать для Белого дома и Республиканской партии токсичной.

В связи с этим, полагает издание, американцы «просто перебросят ответственность на кого-то другого». При этом неясно, сможет ли ЕС по-прежнему поддерживать Украину на фоне растущего в Европе недовольства в связи с затягиванием войны.

Как отмечает «Украинская правда», Владимир Зеленский уже в ближайшее время окажется перед выбором, следует ли Украине заходить в «безвозвратный процесс реальной мирной сделки» или стоит искать новой помощи у союзников, чтобы продолжать войну «в надежде на крах России».

Похоже, что у Украины и ее лидеров есть не так много времени для размышлений. Сама логика процесса потребует от Зеленского принципиального решения: входить в подготовку peace deal (мирной сделки) или воевать дальше. И ответ на этот вопрос придется дать, по крайней мере себе, уже достаточно скоро.

Во время переговоров в Женеве Зеленский говорил, что поручил своей команде на переговорах «поднять вопрос» о встрече с Путиным, подчеркнув, что это будет лучшим способом «добиться прорыва в вопросе территорий».

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф вчера сказал, что личная встреча Путина и Зеленского может состояться уже в ближайшие недели. «Мы с Джаредом [Кушнером] настроены оптимистично и надеемся, что предложенные нами инициативы помогут сблизить позиции сторон в течение ближайших трех недель — и, возможно, приведут даже к саммиту между Зеленским и президентом Путиным», — сказал он.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, участвующий в переговорах, сегодня заявил, что хотя они проходят «непросто», стороны «точно движутся вперед». «Мы подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения: продолжать эту войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость все же победит», — сказал Буданов.

Война в фотографиях. Изюм

Изюм — город в Харьковской области, в котором до войны жили около 50 тысяч человек. В первые недели войны он был захвачен российской армией; ВСУ освободили город в сентябре 2022 года.

Сейчас город находится примерно в 25 километрах от линии фронта и регулярно подвергается атакам дронов. В Изюме осталась примерно половина от довоенного населения.

Chris McGrath / Getty Images

Chris McGrath / Getty Images

Chris McGrath / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Олександр (Киев). Я живу в Киеве. И меня ранит не только сама война — меня ранит то, как по-разному ее воспринимают внутри страны. Все чаще я слышу, что это «война Зеленского», а не война России против Украины. И каждый раз у меня внутри все сжимается. Для меня это война за существование государства. За право самим решать свое будущее. За то, чтобы украинский Киев оставался Киевом, а люди могли с гордостью и без страха говорить, что они отдельный и свободный народ.

Да, мобилизация болезненна. Да, действия ТЦК бывают жесткими и требуют реформ. Да, запрет на выезд мужчин — это ограничение прав. Это тяжело, это ломает планы и судьбы. Но война — ненормальное состояние. Когда страна борется за жизнь, она не может действовать так, будто все спокойно.

В 29-й статье Всеобщей декларации прав человека сказано, что при осуществлении своих прав человек может подвергаться ограничениям, установленным законом ради общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. Это не оправдание всего подряд — это признание того, что права существуют в контексте. Если государство не выживет, никаких прав просто не останется.

Меня пугает, как легко некоторые говорят: «Пусть все закончится завтра». Но если это произойдет на условиях агрессора, у нас не будет ни споров о мобилизации, ни права критиковать власть. Не будет политического выбора вообще. История оккупации уже показала цену иллюзий. И тем, кто верит в заботу «старшего брата», стоит посмотреть, как в самой России обходятся с теми, кто осмеливается не соглашаться.

Я не идеализирую государство. Я понимаю, что решения могут быть ошибочными и болезненными. Но альтернатива — потеря самостоятельности, которая для меня выглядит страшнее. Я хочу спорить, менять власть, требовать реформ. Но я хочу делать это в независимой стране. Потому что без независимости не будет ни прав, ни свобод, ни самого права выбирать свое будущее.

