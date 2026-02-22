Война Тысяча четыреста шестидесятый день. Россия запускает по Украине десятки ракет. Зеленский: «Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия продолжает атаковать Украину десятками ракет и дронами. Под удар попала фабрика американской кондитерской компании

После окончания третьего раунда переговоров в Женеве 17–18 февраля Россия продолжила атаковать украинские города сотнями беспилотников и десятками ракет. В ночь на 22 февраля российские войска запустили по Украине почти 50 ракет, включая 22 баллистические, и 297 дронов разных типов, заявил Владимир Зеленский. По его словам, в этот раз мишенями российских военных стали не только объекты энергетики, но и объекты железной дороги и инфраструктура водоснабжения в городах. «Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию», — написал президент Украины.

Под ударом оказались в том числе Киев и окрестности. В Фастовском районе на юго-западе Киевской области в результате российского удара погиб 49-летний местный житель, сообщил глава военной администрации Николай Калашник. Пострадавшие есть и в других районах — Бориспольском, Вышгородском, Обуховском и Бучанском. Всего раненых 15 человек, в их числе четверо детей. В самом Киеве, по словам мэра столицы Украины Виталия Кличко, есть повреждения в Днепровском районе, где обломок ракеты упал у подстанции скорой помощи, а также в Святошинском, Деснянском и Подольском районах.

В Сумской области вечером 21 февраля российский беспилотник атаковал автомобиль экстренной помощи на окраине Зноб-Новгородской общины, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров. Погибли четыре человека, в числе которых были 17-летний подросток и супружеская пара. Еще два человека, 61-летний мужчина и 48-летняя женщина погибли В Шосткинской общине — тоже при ударе дрона по автомобилю.

Кроме того, в Сумской области, как заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, российские войска нанесли удар по фабрике американской кондитерской компании Mondelez (производитель печенья Oreo) в городе Тростянец. По его словам, ракета попала в одно из производственных зданий, пострадавших нет. Сибига добавил, что «когда российские ракеты поражают такие объекты, они бьют не только по Украине, но и по американским бизнес-интересам в Европе». Он назвал эту атаку «экономическим террором».

По словам вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, в ночь на 22 февраля российские войска наносили удары по железнодорожной инфраструктуре Донбасса, а также Запорожской, Николаевской и Одесской областей. Повреждены два локомотива. В железнодорожной компании «Укрзалізниця» заявили, что после ночной атаки в Киевской области ряд поездов курсируют по измененному маршруту, возможны отклонения от графика.

Польша в ночь на 22 февраля в связи с ударами России по территории Украины поднимала истребители и приводила в состояние повышенной готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки, заявили в польских вооруженных силах.

Пожарные на месте удара в Киеве, 22 февраля 2026 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Жители дома в Киеве, поврежденного в результате российской атаки, 22 февраля 2026 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA Сгоревший автомобиль на месте авиаудара в Софиевской Борщаговке в Бучанском районе Киевской области, 22 февраля 2026 года Henry Nicholls / AFP / Scanpix / LETA

Разрушенный российским ударом жилой дом в Путровке Васильковского района Киевской области, 22 февраля 2026 года EPA / Scanpix / LETA

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Екатерина. Я понимаю, что мне повезло. В частности потому, что все мои близкие далеко от передовой и в целом от всей ситуации, физически и морально. Сюда не летают дроны, интернет работает без перебоев, все вроде как обычно. И я чувствую некую оторванность и непринятие, когда читаю письма других читателей «Медузы».

Я понимаю, что это все очевидно неправильно и, конечно, должно закончиться. Какое еще может быть вообще к войне отношение. Но мне самой не страшно и не стыдно. Чего стыдиться? Того, что я родилась тем, кем родилась, и живу там, где живу? Глупость какая.

Эта война не занимает всю мою голову. Ловлю себя на мысли, что я в последнее время даже просто пролистываю новости о том, что там происходит. Какие-то свои дела, какие-никакие планы на будущее, с учетом обстановки и меняющихся условий. Угнетает социально-политическая обстановка, рост уровня преступности, визовые ограничения и цены на продукты.

Цинично это все кому-то покажется, наверное. Тем не менее, так складывается в моем окружении. Мне кажется, что так живет большинство. Если уж делиться мыслями, то по-честному. Надеюсь просто, что все наладится, и это «все» — для каждого свое.

