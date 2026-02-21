Часов Яр, Донецкая область, Украина Yuliia Ovsiannikova / Ukrinform / Future Publishing / Getty Images

Мир

Власти США и России вместе давят на Киев, чтобы тот вывел войска из Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«И американцы, и россияне говорят: если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, убирайтесь из Донбасса», — заявил он в интервью AFP.

При этом, отметил Зеленский, «нельзя сказать, что Украина проигрывает войну». «Честно говоря, мы определенно не проигрываем. Вопрос в том, победим ли мы. Но это очень дорогостоящий вопрос», — сказал президент в беседе с французскими журналистами.

С начала 2026 года Россия и Украина провели серию переговоров по мирному урегулированию при участии США в Абу-Даби и Женеве. Главной темой на переговорах остается территориальный вопрос. По данным СМИ, среди прочего стороны обсуждали возможность создания демилитаризованной зоны в Донбассе. Официально о каком-либо прогрессе по этой теме не сообщалось.

Западные разведки считают, что Кремль вовсе не заинтересован в скорейшем заключении мира и готов продолжать добиваться полного контроля над Донбассом военным путем, а переговоры использует для лоббирования отмены санкций и заключения деловых сделок с США.

Украина по-прежнему контролирует около одной пятой территории Донецкой области. И, по словам Зеленского, ВСУ добиваются успехов в контратаках вдоль южной линии фронта.

«Я не буду вдаваться в подробности. Но сегодня я прежде всего могу поздравить все наши силы — потому что на сегодняшний день освобождено 300 (квадратных) километров», — сказал президент Украины в беседе с AFP. Он не уточнил, о каком временном промежутке идет речь.

Помимо территориальных требований, США и Россия в рамках своего плана мирного урегулирования настаивают на том, чтобы в Украине прошли президентские выборы.

Зеленский ранее заявлял, что голосование в Украине может пройти только после окончания войны. Президент считает, что Кремль настаивает на быстром голосовании лишь для того, чтобы отстранить его от власти. «Давайте будем честны, русские просто хотят меня заменить, — сказал он журналистам AFP. — Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся ее разрушительных последствий».

По мнению Зеленского, выборы в Украине могут состояться только в том случае, если союзники Киева предоставят надежные гарантии безопасности, чтобы предотвратить российские атаки. Украинский лидер считает, что европейские войска, которые могут быть направлены в Украину в случае прекращения боевых действий, должны быть размещены ближе к линии фронта. «Конечно, никто не хочет стоять на передовой, но украинцы хотели бы, чтобы наши партнеры стояли рядом с нами на передовой», — сказал он AFP.

Война глазами читателей «Медузы»

Кира (Москва). Моя бабушка выросла на Украине, свою дочь часто отправляла в эту страну и так далее. При этом она, имея всю семью в Луганске (ее родина), умудряется каким-то образом считать, что Путин молодец, что Зеленский отказывается от всего, что всей Украиной управляет ее западная часть. Я не удивлена, что родственники перестали с ней общаться. Я теперь тоже не хочу […]. И я знаю, что на самом деле ей просто страшно верить в то, что она живет на стороне фашизма. Но мне очень больно, потому что она не слышит, что я ей говорю.

Человек посмеивается над странами бывшего СССР, мол, они сами когда-то приползли и на коленях просили их принять, а теперь говорят, что у них какая-то своя история и народ у них какой-то другой. Моя бабушка — империалистка. И это меня пугает.

Но теперь я поняла, почему о политике в нашей семье не говорили. Ее, человека советского, невозможно переубедить. Но боже, как я хочу, чтобы она открыла глаза. Как я хочу, чтобы она была на стороне своей настоящей родины. Как я хочу, чтобы она поняла, что сейчас ее страна уничтожает ее же прошлое. Я не могу сдержать слез, поняв, насколько это чертово правительство ее изменило. Я рыдаю, потому что она забыла, за что боролся ее отец (хотя она этого не понимает).

Я в ужасе, потому что я, рожденная при Путине, это вижу, а она — нет. Она только жалеет, что та часть семьи «почему-то» отказалась переезжать в РФ, когда все началось. И она правда за них переживает, от всего сердца. Но морально воюет не в ту сторону, совсем не в ту.

