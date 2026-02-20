Война Тысяча четыреста пятьдесят восьмой день. WSJ: Зеленский поручил своим советникам готовиться еще к трем годам войны, ведь переговоры провалились. Киев: это «тупой фейк»

The Presidential Office of Ukrain

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский на закрытом совещании со своими советниками поручил им разработать подробный план военных действий на следующие три года. Об этом со ссылкой на источники рассказал европейский политический корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевский в подкасте немецкого журналиста Пауля Ронцхаймера.

По данным Панчевского, совещание состоялось 13 февраля, накануне поездки Зеленского в Мюнхен на международную конференцию по безопасности. В ходе совещания, утверждает журналист, Зеленский «сообщил, что переговоры провалились, и что теперь нужно разработать план еще на три года войны».

Как рассказал Панчевский, до этого совещания в офисе президента работали над тем, чтобы вынести сделку с Россией и США, «какой бы она не была», на референдум, и провести его вместе с выборами в конце весны или в начале лета.

И вдруг Зеленский делает разворот на 180 градусов и говорит: все это ерунда, мы должны готовиться к долгой войне […]. Создается ощущение, что он по каким-то причинам уже не настроен на переговоры. Я не знаю, в чем причина. Это мой источник. Я знаю трех его ближайших советников — они сами этого не знали или, если знали, не сказали мне, почему он изменил позицию.

Журналист предположил, что президент США Дональд Трамп сделал Зеленскому «последнее предложение», которое оказалось для президента Украины «недостаточным».

В офисе Зеленского назвали заявления журналиста WSJ «ерундой». «Не было ни такого разговора с советниками и негатива о переговорах, ни такой задачи о „войне еще на три года“. Это просто тупой фейк», — сказал советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. Он выразил надежду на то, что переговорные делегации успеют встретиться еще раз до конца февраля.

Последний раунд переговоров в Женеве состоялся спустя неделю после совещания, о котором рассказал журналист WSJ. По итогам раунда Зеленский, как и переговорщики с обеих сторон, выступил с общими заявлениями, тон которых был умеренно-позитивным. Он выразил надежду, что новый раунд состоится уже в ближайшее время.

В Европе, которая не участвуют в переговорах напрямую, на перспективы скорого окончания боевых действий смотрят скептически.

Накануне агентство Reuters выпустило материал о том, что руководители разведок пяти европейских стран (каких именно, не уточняется) считают, что мирное соглашение вряд ли будет достигнуто до конца 2026 года. Они связали это с позицией России: по мнению глав европейских разведок, Москва не хочет быстро заканчивать войну, так как ее стратегические цели, в число которых входит смещение Зеленского, не меняются. При этом экономика РФ может позволить ей вести боевые действия еще долго.

Сегодня The Wall Street Journal написал, что неназванные высокопоставленные европейские чиновники считают: война, вероятно, продлится еще от одного до трех лет.

Война в фотографиях. Мариуполь

Мариуполь находится под российским контролем с конца мая 2022 года. Город, в котором до начала большой войны жили около 450 тысяч человек, в ходе трехмесячных боев был почти полностью разрушен. Власти РФ обещали в течение трех лет «полностью восстановить» Мариуполь, однако эти планы в реальности не были осуществлены. В городе построили лишь несколько новых жилых комплексов (в один из них в 2023 году даже привезли Владимира Путина), а большая его часть до сих пор остается разрушенной. Вот как выглядит Мариуполь в феврале 2026 года.

Vladimir Aleksandrov / Anadolu / Getty Images

Vladimir Aleksandrov / Anadolu / Getty Images

Vladimir Aleksandrov / Anadolu / Getty Images

Vladimir Aleksandrov / Anadolu / Getty Images

Vladimir Aleksandrov / Anadolu / Getty Images Vladimir Aleksandrov / Anadolu / Getty Images

Вид на разрушенный завод «Азовсталь». Власти РФ заявили , что не планируют его восстанавливать из-за «нерентабельности». Vladimir Aleksandrov / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы». Письмо от нашего читателя, который думает, что его мнение никогда не опубликуют

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Алексей (Донецк → Москва). В начале 2010-х к нам пришли и сказали: «Скакать!» К нам пришли и сказали, что мой дед — предатель, а бандеровец, который его убил — герой. Тех, кто с этим не согласился, — объявили сепаратистами. Кто нам помог? Моя Украина? Нет! Москва помогла. Как могла, лязгая оружием.

Но вот в чем дело… не российская, а украинская ракета в 2014 году вспорола мой дом и заставила бежать с тысячей долларов накоплений и двумя детьми, которым не объяснишь, почему они больше никогда не увидят ни дом, ни друзей, ни воспитателей в детсаду. Нас приютили, нас обогрели, дали паспорт и разрешение платить налоги. Мы встаем на ноги, точнее то, что от них осталось. Бежать больше нет сил.

Полагаю, это письмо никогда не опубликуют, вы все боитесь вспоминать и напоминать о том, где корни у этой войны. Корни в самой Украине, они сейчас набивают карманы, попрятав детей, жен и миллионы в Европе и США. Эта война выгодна только власть имущим — причем с обеих сторон. А еще за океаном. А российская агрессия — это хреновое, ужасное и бесчеловечное, но следствие! Нет невиновных, все отвратительны, все замазаны. И я, потому что 13% моего дохода сейчас ездит, летает и убивает.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста пятьдесят седьмой день. Главы пяти европейских разведок не верят, что Россия и Украина заключат мир до конца года

О чем мы писали накануне

Война Тысяча четыреста пятьдесят седьмой день. Главы пяти европейских разведок не верят, что Россия и Украина заключат мир до конца года

«Медуза»