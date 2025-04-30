Власти России обещали «полностью» восстановить Мариуполь в 2025 году. «Бумага» подсчитала, что с текущими темпами строительства им понадобится еще 18 лет

Российским властям потребуется еще примерно 18 лет, чтобы восстановить Мариуполь, при нынешних темпах строительства, пишет издание «Бумага». Журналисты изучили заявления российских чиновников и данные о темпах строительства в Мариуполе, а также поговорили с местными жителями, многие из которых остались без жилья.

В 2022 году вице-премьер РФ Марат Хуснуллин представил Владимиру Путину план восстановления Мариуполя, разрушенного в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину. Этот план, по словам зампреда правительства, подразумевал, что РФ в течение трех лет полностью восстановит город.

«В реальности у тысяч жителей забрали право на квартиры в лучших районах и построили на месте их домов жилые комплексы на продажу. <…> Жителям предлагают „бесхоз“ — чужие квартиры, чьи владельцы не зарегистрировали их в Росреестре», — пишет «Бумага» о ситуации в Мариуполе в 2025 году.

По информации, которую удалось собрать изданию, всего мариупольцев, чьи дома разрушили во время войны, может быть десятки тысяч. При этом «Бумага» отмечает, что подсчитать, сколько надо построить жилья в Мариуполе, чтобы всех расселить, можно только примерно.

В 2021 году в Мариуполе проживали 450 тысяч человек. Согласно данным ООН и украинских властей, а также российского руководства, к декабрю 2024 года в городе жили около 375 тысяч человек — на 75 тысяч человек (17%) меньше, чем до войны. При этом власти РФ утверждают, что в город переезжают и новые жители из разных регионов России. Поэтому «Бумага» предположила, что Мариуполь необходимо отстроить как минимум в прежних объемах.

При этом в отчетах российских чиновников о том, как идет восстановление города, множество нестыковок. «С одной стороны, ответственный за это вице-премьер Марат Хуснуллин еще в феврале 2024 года заявил, что „почти все“ многоквартирные дома в Мариуполе „удалось восстановить“. Звучит так, будто обещание отстроить город для жителей за три (а то и два) года сдержали. С другой стороны, оккупационные власти время от времени встречаются с жителями, которых до сих пор не удается расселить», — пишет «Бумага».

Кроме того, есть еще категория домов, которые решили не восстанавливать, а снести. По данным Минстроя самопровозглашенной ДНР, в Мариуполе 527 таких домов (по украинской оценке, снести решили 1100 домов). К февралю 2025-го из этого числа домов, подсчитали журналисты, отстроены только 79: 70 для расселения мариупольцев и девять — под ипотеку.

«Мы рассчитали, сколько лет уйдет на то, чтобы отстроить все многоквартирные дома. За два с половиной года готовы 79, а нужно еще минимум 448. Получается, что такими темпами расселить жителей Мариуполя удастся не раньше, чем через 18 лет, — к 2043 году», — говорится в статье. Журналисты подчеркивают, что это примерный расчет, поскольку новые дома обычно строят выше старых, и значит квартир в них больше. При этом часть новых домов предназначены на продажу, а не для расселения жителей.

С частным сектором ситуация похожая: пока российские власти в год восстанавливают примерно 5% от разрушенных частных домов. Если темп строительства не ускорят, то закончить восстановление частного сектора удастся только к 2042 году.

«В подсчетах мы не учитывали инфраструктуру, которую необходимо отремонтировать или построить заново. Работа над ней, вероятно, увеличит срок восстановления Мариуполя. Это водопровод, газ и электричество», — добавляет «Бумага».