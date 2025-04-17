Российские власти массово изымают жилье, принадлежавшее украинцам в Мариуполе Его называют «бесхозяйным». Чтобы вернуть квартиры, владельцам нужно приехать лично, пройдя «фильтрацию»

Жилой дом, поврежденный в результате удара в Мариуполе. 11 марта 2025 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Российские власти в Мариуполе массово изымают жилье, принадлежавшее украинцам, которые бежали из города во время оккупации, выяснила «Би-би-си». Как следует из документов, опубликованных новой городской администрацией с июля 2024 года, к изъятию определены не менее 5700 домов, пишут журналисты.

Для описания недвижимости, которая, по мнению чиновников, не используется или не имеет законного владельца — то есть не зарегистрирована в российском реестре — новые власти используют термин «бесхозяйный» (именно так указано в документе, опубликованном «Би-би-си»). Но у такой недвижимости есть законные владельцы — жители Украины, бежавшие от российской армии, или наследники погибших в результате боевых действий.

Из документов, опубликованных на сайте российской администрации, следует, что процесс изъятия жилья, начинающийся после сообщения инспекторов или местных жителей о «бесхозяйном» имуществе, выглядит так:

В течение 10 дней на сайте публикуется адрес недвижимости с «признаками бесхозяйной вещи». После этого владелец должен явиться в Мариуполь с документами о праве собственности и российским паспортом. Заявляется, что будут приняты и другие удостоверения личности, но неясно, какие.

Если владелец не явился лично, в течение 30 дней имущество ставится на учет и вносится в реестр объектов «бесхозяйного» недвижимого имущества. По истечении трех месяцев администрация может обратиться в суд с просьбой о передаче недвижимости в собственность города.

Галина, покинувшая Мариуполь, говорит, что ее многоквартирный дом был сильно поврежден огнем российских танков во время российской оккупации. Ей рассказали, что после этого окна и двери квартиры были отремонтированы, и теперь там без ее разрешения живут люди. Она опасается, что ее квартиру конфискуют. «Это узаконенное воровство имущества», — говорит Галина.

По подсчетам журналистов, сейчас 2200 домов в Мариуполе находятся на поздней стадии изъятия властями (считаются «бесхозяйными» в преддверии решения суда). Еще 3550 домов «Би-би-си» идентифицировала как «потенциально бесхозяйные». Информацию о том, сколько объектов прошли суд, журналисты не нашли, однако назначенный Россией мэр Мариуполя Олег Моргун в начале апреля говорил, что уже вступило в законную силу решение суда по 600 квартирам. Россия возводит и новое жилье — как пишет «Би-би-си», после захвата города построено более 70 многоквартирных домов — но местные жители говорят, что огромная нехватка жилья сохраняется.

На практике, как отмечает бывший советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко, вернуть дом, если он попал в любой из списков, практически невозможно. Для этого украинцам придется приехать в Мариуполь, пройти через процедуру «фильтрации» и получить российские паспорта.

Диана Берг уехала из Мариуполя, оставив свой дом, во время российской оккупации. Теперь ее родственнику, чтобы не допустить перехода недвижимости в собственность города, необходимо вернуться в Мариуполь, но единственный способ сделать это — прилететь в московский аэропорт, где придется пройти процедуру проверки ФСБ, известную как «фильтрация». По ее словам, такая «фильтрация» может длиться до недели. «Вас не сажают в тюрьму, но держат в этом узле, пока вас проверяют», — говорит Диана.

В середине марта 2025 года Владимир Путин подписал указ, запрещающий гражданам «недружественных» стран (к которым относится и Украина) регистрировать недвижимость на оккупированных Россией территориях до 1 января 2028 года без специального разрешения. Это разрешение выдается только в самом регионе и требует согласования со специальным рабочим органом, образованным российским правительством.

Планы по строительству жилья «Би-би-си» называет частью более масштабной кампании, направленной на «русификацию» Мариуполя. Спутниковые снимки показывают, что в городе также строятся новая военно-морская академия и большой военный мемориал.

Читайте также

«Мы плакали. Нашего города больше не было» За время боев Мариуполь превратился в руины. Погибли не менее восьми тысяч человек. Главное из большого расследования Human Rights Watch

Читайте также

«Мы плакали. Нашего города больше не было» За время боев Мариуполь превратился в руины. Погибли не менее восьми тысяч человек. Главное из большого расследования Human Rights Watch