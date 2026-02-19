Война Тысяча четыреста пятьдесят седьмой день. Главы пяти европейских разведок не верят, что Россия и Украина заключат мир до конца года

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

В европейских разведках пессимистично оценивают шансы на то, что мирное соглашение между РФ и Украиной будет достигнуто до конца 2026 года. Об этом пишет агентство Reuters, журналисты которого поговорили на условиях анонимности с главами разведывательных агентств пяти европейских стран (каких именно, в публикации не указано).

По мнению собеседников агентства, Россия не хочет быстро заканчивать войну. Четверо из пяти источников Reuters считают, что Москва использует переговоры с США для лоббирования отмены санкций и заключения деловых сделок. Один из источников назвал «театром» продолжающиеся с конца прошлого года переговоры США, России и Украины.

«Россия не стремится к мирному соглашению. Она преследует свои стратегические цели, и они не изменились», — сказал один из собеседников Reuters. В числе этих целей он назвал смещение президента Украины Владимира Зеленского и превращение страны в «нейтральный буфер» между Россией и Западом.

Глава другой разведки заявил, что Россия не нуждается в быстром мире, а ее экономика «не находится на грани краха» — вопреки мнению многих аналитиков. Он отметил, что даже получение полного контроля над Донбассом (участники мирных переговоров неоднократно называли именно территориальный вопрос главным препятствием на пути к соглашению) будет для Москвы недостаточным — так как цель по свержению правительства Зеленского не будет выполнена.

Еще один собеседник Reuters считает, что если Украина уступит Донецкую область, то это станет лишь «началом реальных переговоров», в ходе которых Москва выдвинет новые требования.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью изданию Neue Berliner Redaktionsgesellschaft также усомнился в скором завершении войны. По его мнению, она закончится лишь тогда, когда одна из сторон «будет истощена либо в военном, либо в экономическом отношении».

Мерц считает, что российской «властной клике» в обозримом будущем по-прежнему будет нужна война, потому что «у них нет плана, что делать с сотнями тысяч человек, возвращающихся с фронта».

Украина

ЦРУ знало о планах украинской разведки взорвать газопроводы «Северный поток» еще на раннем этапе планирования операции, пишет издание Der Spiegel.

По данным немецких журналистов, в Киеве еще весной 2022 года прошли встречи между представителями ЦРУ и украинскими специалистами по диверсионным операциям. Именно тогда украинцы рассказали об идее взорвать газопроводы, чтобы ограничить доходы России от экспорта газа. На тот момент агенты ЦРУ поддержали идею, после чего стороны провели еще несколько встреч.

Впоследствии, однако, позиция ЦРУ изменилась. Уже летом 2022 года ведомство заявило, что не может поддержать операцию, в том числе финансово. Конкретные причины такого решения в ЦРУ тогда не назвали.

Как пишет Der Spiegel, в июне 2022 года произошла утечка информации: о готовящейся диверсии через источник в Украине узнала разведка Нидерландов, которая поставила в известность об этом ЦРУ и разведку Германии — страны, получавшей газ по «Северному потоку». В Берлине, по данным издания, тогда отнеслись к этому сообщению скептически, в том числе потому, что полученная информация содержала дату атаки, которая к тому моменту уже прошла. На самом же деле диверсия просто была отложена.

После этого, пишет Der Spiegel, США попытались предотвратить диверсию. Представитель ЦРУ, в частности, требовал от офиса президента Украины отмены операции — однако она все равно состоялась. По данным издания, в итоге ее проспонсировал украинский бизнесмен (его имени журналисты не называют), который дал 300 тысяч долларов на оборудование, бомбы и аренду судна.

В ЦРУ назвали «абсолютно ложной» информацию, что американская разведка заранее знала об атаках.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Фактически они никак не изменили ситуацию с прокачкой газа. «Северный поток — 2» к тому моменту еще не был введен в эксплуатацию (Германия отказалась сертифицировать его из-за начала войны), а «Северный поток — 1» остановила сама Россия, объяснив это необходимостью ремонта. При этом сроки завершения ремонта и возобновления работы трубопровода в Кремле прямо увязывали с отменой санкций.

В Германии продолжается расследование взрывов. Несколько граждан Украины по запросу Берлина были задержаны правоохранительными органами других европейских стран.

Война в фотографиях. Марьинка

Марьинка — город в Донецкой области, где в 2013 году жили около 10 тысяч жителей. После активной фазы войны в Донбассе в 2014-2015 годах Марьинка осталась под контролем Украины прямо на линии разграничения, из-за чего регулярно попадала под обстрелы.

После начала большой войны России с Украиной город оказался под российским контролем — после многомесячных боев он был полностью разрушен.

К 2025 году там оставалась одна мирная жительница — Галина Невинная. «Встаешь утром и думаешь, чем заняться сегодня, чего сготовить покушать и как умудриться увалиться поспать, чтобы не было еще светло. Поначалу переживала, думала, как буду выживать? А потом примирилась — вспомнила, что это мое, родное, и примирилась. […] В данный момент в наличии один человек, который живет в Марьинке, — это я», — рассказывала она российскому государственному агентству ТАСС в мае 2025 года.

Марьинка. 18 февраля 2026 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Dmitry Yagodkin / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Галина Невинная. 30 декабря 2025 года Dmitry Yagodkin / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Российский танк в Марьинке. 19 февраля 2024 года. AP / Scanpix / LETA

Житель Марьинки. Февраль 2022 года Aytac Unal / Anadolu Agency / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Валерия (РФ, приграничная область). Раньше была надежда. Теперь ее нет. Все чувства притупились. Работаю дистанционно. Стало тяжелее зарабатывать — благодаря действиям РКН с его блокировками. Больше всего в последнее время ненавижу слова «защита, безопасность и миротворчество», думаю, вы сами понимаете почему. Ни дня не поддерживала [войну] и вначале говорила об этом. Сейчас просто молчу.

