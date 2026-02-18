Война Тысяча четыреста пятьдесят шестой день. В Женеве прошли переговоры Украины, России и США. Они запомнятся фразой Зеленского: «У нас нет времени на все это дерьмо»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

В Женеве завершились переговоры России, Украины и США. Сегодня встреча продолжалась около двух часов. Вчера переговоры длились примерно шесть часов.

Глава российской группы переговорщиков, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что они были «тяжелыми, но деловыми». По словам Мединского, следующая встреча состоится в ближайшее время.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», вскоре помощник президента РФ вернулся в отель, где проходили переговоры и где на тот момент оставалась украинская делегация. Он отказался от комментариев; официально о дополнительных встречах не сообщалось.

Обновлено. Мединский подтвердил, что перед отъездом в аэропорт провел двухчасовые переговоры с украинской делегацией.

Глава украинской делегации Рустем Умеров по окончании официальной части сообщил, что «продвижение есть», но подчеркнул, что не будет разглашать детали. По его словам, участники переговоров пытаются «достичь необходимого уровня согласованности», чтобы можно было передать договоренности на рассмотрение президентам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «все три стороны были конструктивны» при обсуждении технических военных вопросов, в то время как в рамках политического направления «переговоры были непростые». «Был диалог, договорились идти дальше», — сказал он, не уточнив деталей.

Источник «Русской службы Би-би-си» сообщил, что участники переговоров разделились на две подгруппы — политическую и военную — еще вчера, сразу после короткой общей встречи. Первая группа обсуждает условия, на которых может быть остановлена война — вопрос принадлежности территорий и гарантии безопасности. Военная группа обсуждает техническую реализацию остановки боевых действий: как разводить войска, как осуществлять мониторинг на линии соприкосновения, как фиксировать возможные нарушения. Источник «Би-би-си» объяснил, что хотя вопросы, обсуждаемые «военной» группой, являются техническими, не стоит недооценивать важность этого формата: все это обязательно должно быть решено заранее, чтобы можно было сразу прекратить огонь после достижения политических договоренностей. «Если формат „военные с военными“ заранее не примет необходимых решений, представьте альтернативу: политическое решение принято, а затем военным придется работать изо всех сил бог знает сколько времени», — объяснил он.

В другом комментарии, посвященном первому дню переговоров, Зеленский обвинил Москву в их затягивании. «Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые могли бы уже выйти на финальный этап», — сказал он.

По завершении первого дня корреспондент Axios Барак Равид написал в соцсети икс со ссылкой на два источника, что переговоры по политической части «зашли в тупик». Причиной этого стала позиция Мединского. В чем именно она заключается, источники не уточнили.

Один из источников также рассказал, что россияне, в свою очередь, жаловались на недавние публичные заявления Зеленского (какие именно, опять же не уточняется), которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что президент Украины больше озабочен повышением собственной популярности внутри страны в преддверии возможных выборов, а не завершением войны.

Пост Равида появился вскоре после выхода на сайте Axios его интервью с Зеленским, которое украинский президент дал во время первого дня переговоров. В ходе беседы Зеленский раскритиковал возвращение Мединского в переговорную группу, отметив, что тот любит философствовать об «исторических корнях» войны, в то время как сейчас нужно действовать быстро.

«У нас нет времени на все это дерьмо. Нам нужно принимать решения и заканчивать войну», — сказал президент Украины. В том же интервью Зеленский, который, как напоминает Axios, в сентябре говорил, что уйдет из политики после завершения войны, допустил, что может стать кандидатом на новых выборах.

Зеленский подтвердил свою позицию, что для решения вопроса о территориях (Россия требует контроля над всем Донбассом) лучшим способом является его личная встреча с Владимиром Путиным. Он отметил, что поручил украинским переговорщикам добиваться согласования такой встречи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, обсуждалось ли это в Женеве.

Последствия атаки российских дронов. 17 февраля 2026 года Francisco Richart / Anadolu / Getty Images

Анонимная читательница (Северная Европа). Я против этой войны, как и любой другой, и сочувствую всем ее жертвам — как украинцам, так и россиянам. Сильное отторжение и раздражение вызывает, когда гребут всех под одну гребенку и гнобят заложников ситуации, или они сами себя гнобят.

«Вы виноваты в этом, потому что вы сами его выбрали» — просто смешно. Честных выборов в России не стало еще за десять лет до этой войны. Не говоря уже о том, что отвечать за поведение других дееспособных взрослых в принципе невозможно.

«Мне стыдно, потому что их убивают от моего имени» — что за бред. Без доверенности за моей подписью от моего имени не может действовать никто. Путлеру и его прихвостням я ее не давала.

Всем мирно настроенным россиянам и русским — вы не одни. Нас много. Это не наша война и не наша вина.

