«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне.

Мир

В Женеве начался новый раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США.

Переговоры, как ожидается, продлятся два дня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сегодня вряд ли «стоит ожидать каких-то новостей».

В российскую делегацию на переговорах вернулся помощник президента РФ Владимир Мединский, которого не было на встречах в Абу-Даби.

В Кремле при этом заявили, что Мединский всегда оставался главой российских переговорщиков, а в Абу-Даби его не было, так как там обсуждались технические вопросы. В составах украинской и американской делегаций значимых изменений по сравнению с переговорами в Абу-Даби нет.

В Украине участие Мединского в переговорах ранее неоднократно критиковали, указывая, что он «читает исторические лекции», в то время как российские переговорщики из числа военных готовы заниматься непосредственной технической работой.

ТАСС со ссылкой на источник написал, что переговоры будут идти как минимум по пяти направлениям. «Это прежде всего территориальные, военные, политические, немаловажно — экономические вопросы, а также самые разные аспекты безопасности», — утверждает российское государственное агентство.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что на переговорах в Женеве планируется согласовать принципы работы мониторинговой миссии, которая будет развернута в случае прекращения огня. Также, по словам Зеленского, Украина поднимет тему нового энергетического перемирия.

Война в фотографиях. Константиновка

Константиновка — город в Краматорском районе Донецкой области, до войны здесь жили почти 80 тысяч человек. Сейчас Константиновка находится прямо на линии фронта: российские военные пытаются взять город уже несколько месяцев, а в начале февраля смогли захватить некоторые районы на окраинах. В условиях боев в городе все еще остаются несколько тысяч мирных жителей. Их эвакуация — как и доставка им продовольствия — затруднена из-за непрекращающихся боев.

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / EPA / Scanpix / LETA

Oleg Petrasiuk / 24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / AFP / Sacnpix / LETA

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Oleg Petrasiuk / 24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / AFP / Sacnpix / LETA

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Юрий. Я живу в Москве. В Украине живут мои родные, бабушки, дедушки, родственники. Я помню, как в начале 2022 года мы следили за новостями, в которых то и дело говорили о военных учениях. А потом мы проснулись 24 февраля в другой реальности. Помню, как звонил маме и слушал ее слезы, неразборчивую речь, поток мыслей навзрыд, звонил родным в Киев, мне было больно, стыдно и страшно одновременно. Я не мог ничего сделать и просил у них прощения за все, что происходило.

Тогда, в феврале 2022 года, было острое желание выйти на улицу, присоединиться к тем, кто вышел. Но вышло очень мало, и это понятно, ведь все помнят, какая была реакция силовиков даже на *** *****.

Я не испугался, я думал в тот момент о жене, детях и родителях. Что будет дальше с ними, если я сяду? Отчасти я изменил своим принципам ради родных, запечатал внутри себя и стен квартиры свое отношение, борьбу, внутренний огонь негодования. Ситуация показывала, что в одиночку бессмысленно бороться, а посадки активных борцов против системы только усиливали это понимание.

Моя семья разделяет отношение к войне и режиму. Мы обсуждаем с детьми войну, учим их анализировать события, искать разные источники, учим не говорить лишнего, потому что понимаем, что это «лишнее слово» может перечеркнуть будущее семьи.

Мы понимаем, что война закончится, возможно, и надеюсь, скоро, но точно уверены, что после этого начнутся те самые «темные времена», когда искалеченные физически и морально убийцы вернутся и будут искать себе занятие в мирное время.

Мы перестали планировать вдолгую, думать о ремонте, новых машинах — «туман войны» скрывает будущее от нас. Мы все еще в России и буднично продолжаем работать, жить, гулять с детьми, адаптироваться к запретам, и не потому, что хотим, а просто возможности не позволяют сорваться и уехать с билетами в одну сторону. Когда у тебя дети, школы, работа, ипотека, возникает множество бытовых и финансовых вопросов, в итоге не получается «встать и выйти». Возможно это внутреннее оправдание и подсознательная попытка остаться в зоне комфорта, возможно, мы не дошли до той грани, когда можно и нужно сжечь мосты, но есть стойкое ощущение, что это скоро случится. Всем мира и добра.

