Война Тысяча четыреста пятьдесят четвертый день. Кремль: на переговорах в Абу-Даби обсуждали только вопросы безопасности, в Женеве будем обсуждать территории

На предстоящих переговорах в Женеве (они запланированы на 17-18 февраля) круг обсуждаемых тем будет шире, чем в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А что было в Абу-Даби? Украина и Россия обсудили прекращение огня. Москва вновь требует Донбасс Как прошли переговоры России, Украины и США в Абу-Даби

По словам Пескова, в Женеве будут обсуждать «главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального». Именно поэтому, пояснил представитель Кремля, состав российской делегации будет расширен, и в него вернется помощник президента Владимир Мединский.

Песков также заявил, что Мединский все это время оставался главным переговорщиком со стороны РФ — а его отсутствие в Абу-Даби он объяснил тем, что там якобы обсуждали только вопросы безопасности, касающиеся непосредственно военных.

Давайте вспомним заявление Путина, которое он неоднократно делал, о том, что главой делегации российских переговорщиков является Мединский. Это заявление Путин делал до первого раунда в Абу-Даби, во время и так далее. Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков.

Песков сообщил, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев тоже полетит в Женеву, но в первую очередь займется там обсуждением вопросов экономического взаимодействия с США.

О том, что российскую делегацию в Женеве возглавит Мединский, Песков впервые сообщил 13 февраля. Возвращение Мединского вызвало критику в Киеве: президент Украины Владимир Зеленский усомнился, что Москва стремится к миру, так как, по его мнению, «этот историк» иначе бы не возглавил делегацию.

В Украине и США ранее положительно отзывались о том, что Мединского в Абу-Даби не было. Неназванные чиновники отмечали, что российские военные готовы заниматься реальной технической работой, в то время как помощник президента на переговорах весной 2025 года «читал долгие лекции о первопричинах конфликта».

В составе украинской делегации на переговорах в Женеве значимых изменений не будет — ее, как и прежде, возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. В числе других участников — глава офиса президента Кирилл Буданов, председатель парламентской франции «Слуга народа» Давид Арахамия, начальник Генштаба Андрей Гнатов.

Как следует из более ранних комментариев из США и Украины, территориальный вопрос обсуждался и в Абу-Даби. Стороны ранее неоднократно называли его «наиболее сложным». По данным источников, Россия требует от Украины вывести войска со всей территории Донецкой области. The Atlantic 12 февраля написал, что власти Украины рассматривают возможность пойти на такую уступку.

Война в фотографиях. Сумы

13 февраля российские дроны атаковали здание детской больницы в Сумах. В результате никто не пострадал, дети и персонал во время удара находились в укрытии. На фото — замена выбитых в здании окон.

Francisco Richart Barbeira / NurPhoto / Getty Images

Francisco Richart Barbeira / NurPhoto / Getty Images

Francisco Richart Barbeira / NurPhoto / Getty Images

Francisco Richart Barbeira / NurPhoto / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Владимир (Сибирь). В целом стараюсь не терять надежды: войны не бесконечны, Путин моложе не становится. Все вокруг, естественно, под влиянием пропаганды, поэтому приходится не терять самообладания и не ляпнуть, что Россия — агрессор, Путин разрушил будущее двух государств, скоро все будем расхлебывать экономические и социальные последствия войны. Это подтачивает нервы и утомляет. Поэтому стараюсь находить утешение в своей работе и семье.

Война с Украиной в целом научила меня, что мир несправедлив, а люди бывают безумны. Стараюсь не рассуждать о коллективной ответственности и чувстве вины. Меня не было на заседании Совета безопасности РФ в феврале 2022 года, я никак не повлиял на начало и ход войны. Беларусь и Иран показали, что протесты любого масштаба легко подавляются. Для себя решил, что сохраню человечность, не буду множить зло, и буду ждать возможности, когда действительно можно будет поменять власть.

По поводу Украины уверен, что страна сохранит суверенитет и восстановится. И когда-нибудь, если возникнет необходимость, будет возможен диалог между нашими странами.

