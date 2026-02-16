Евгения Чичваркина заочно приговорили к девяти годам из-за поста об ударе России по больнице «Охматдет» в Киеве

Дорогомиловский районный суд Москвы заочно приговорил бизнесмена Евгения Чичваркина к девяти годам колонии по статьям о военных «фейках» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) и об уклонении от обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК), сообщает «Медиазона».

Обвинение запрашивало для Чичваркина такой же срок.

По данным РИА Новости, поводом для дела о распространении «фейков» против Чичваркина стали опубликованные им в своем инстаграме скриншоты заявления Антивоенного комитета России, в котором осуждался ракетный удар России по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года.

Сам Чичваркин в этом посте писал, что «готов куда угодно ехать выступать, проводить ужины с частном порядке или для группы, чтобы собрать деньги на препараты и приборы, которые остро нужны детям».

Поводом для дела об «иноагентстве», как заявила в суде представительница Минюста, стал отказ Чичваркина предоставлять соответствующую отчетность.

Чичваркин — один из участников Антивоенного комитета России, созданного в феврале 2022 года. В феврале 2026-го года Генпрокуратура России потребовала признать комитет «террористической организацией» и запретить его деятельность на территории страны.

В июне 2022 года Евгения Чичваркина объявили «иноагентом». В июле 2025-го стало известно, что МВД объявило его в розыск, в сентябре Чичваркина заочно арестовали по делам о «фейках» и «иноагентстве», а в ноябре включили в перечень экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг. Чичваркин с 2008 года живет в Великобритании.

