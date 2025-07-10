МВД России объявило в розыск Евгения Чичваркина

МВД России объявило в розыск предпринимателя Евгения Чичваркина. Соответствующую информацию «Медиазона» обнаружила в базе министерства.

Предпринимателя разыскивают «по статье УК» (стандартная формулировка в базе розыска МВД). Что именно ему вменяют, неизвестно.

Об уголовном деле против Чичваркина ранее публично не сообщалось. В марте прокуратура Москвы требовала возбудить в отношении Чичваркина дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

Чичваркин был объявлен «иностранным агентом» в июне 2022 года. С тех пор его дважды штрафовали по административной статье о неисполнении обязанностей «иноагента».

В феврале 2025 года на Чичваркина составили протокол из-за связи с «нежелательной» организацией.