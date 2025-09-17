Суд в Москве заочно арестовал Евгения Чичваркина

Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Евгения Чичваркина по уголовным делам о распространении «фейков» про армию РФ и неисполнении обязанностей «иноагента», сообщает пресс-служба столичных судов.

О заведенных делах против бизнесмена ранее публично не сообщалось. Подробности предъявленных обвинений неизвестны.

Евгений Чичваркин с 2008 года живет в Великобритании. Летом 2022 года Минюст РФ объявил бизнесмена «иностранным агентом». С тех пор его дважды штрафовали по административной статье о неисполнении обязанностей «иноагента».

В феврале 2025 года на Чичваркина составили протокол из-за связи с «нежелательной» организацией. В июле 2025-го МВД России объявило бизнесмена в розыск.