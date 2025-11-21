Евгения Чичваркина и Виктора Шендеровича включили в России в список «террористов и экстремистов»
Росфинмониторинг включил бизнесмена Евгения Чичваркина и писателя Виктора Шендеровича в перечень «экстремистов и террористов», сообщается на сайте ведомства.
В список также внесли экономиста Сергея Алексашенко и бывшего депутата законодательного собрания Петербурга Максима Резника.
Рядом с их именами в реестре стоит звездочка. Это значит, что в их отношении возбуждено дело по «террористической» статье.
Евгений Чичваркин, Виктор Шендерович, Сергей Алексашенко и Максим Резник — члены Антивоенного комитета России.
ФСБ объявила в октябре об уголовном деле против этой организации. Участников комитета обвинили по статьям о захвате власти и организации террористического сообщества.
После этого Росфинмониторинг начал вносить членов Антивоенного комитета России в реестр «террористов и экстремистов».