ФСБ объявила Антивоенный комитет России «террористическим сообществом» Версия спецслужбы такая: Михаил Ходорковский, Екатерина Шульман, Борис Зимин (и еще 20 человек) готовили захват власти в России

ФСБ возбудила уголовное дело против участников Антивоенного комитета России (АКР). Он был создан в конце февраля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Комитет, как сказано на его сайте, призван противодействовать этой войне. Он занимается сбором гуманитарной помощи для Украины и помогает россиянам, выступающим против войны. В январе 2024-го АКР получил статус «нежелательной организации» в России.

Фигурантами уголовного дела стали все члены Антивоенного комитета. Это политик и бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, политики Михаил Касьянов, Владимир Кара-Мурза, Гарри Каспаров, Дмитрий Гудков, Максим Резник, Анастасия Шевченко и , актер Артур Смольянинов, политолог Екатерина Шульман, писатель Виктор Шендерович, экономисты Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев, предприниматели Борис Зимин, Евгений Чичваркин и Михаил Кокорич, журналисты Евгений Киселев и Кирилл Мартынов, галерист Марат Гельман, ученые Евгений Кунин и Константин Чумаков, юрист Елена Лукьянова, историк Юрий Пивоваров.

«Медиазона» отмечает, что для восьми участников Антивоенного комитета это первое уголовное дело. Среди них политик Михаил Касьянов, экономист Сергей Гуриев, бизнесмен Михаил Кокорич, ученые Евгений Кунин и Константин Чумаков, публицист Виктор Шендерович, юрист Елена Лукьянова и политолог Екатерина Шульман. В отношении остальных участников Антивоенного комитета уже были возбуждены уголовные дела в России (в основном по статьям о плашках «иноагентов», военных фейках и оправдании терроризма). По некоторым из них уже вынесены заочные приговоры.

Дело возбуждено по о террористическом сообществе и захвате власти. Михаилу Ходорковскому, одному из основателей АКР, отдельно вменяют еще и к терроризму. Поводами для преследования стали помощь Украине со стороны Антивоенного комитета, его так называемая Берлинская декларация 2023 года, в которой режим Владимира Путина и война с Украиной были названы преступными, а также участие в создании «платформы для диалога» с российской оппозицией при Парламентской ассамблее Совета Европы.

По версии ФСБ, в Берлинской декларации заявлено о «необходимости ликвидации действующей власти России», а платформа российской оппозиции при ПАСЕ «позиционируется Ходорковским как „учредительное собрание переходного периода“ и альтернатива органам власти России». Кроме того, ФСБ утверждают, что «Ходорковский и другие учредители» АКР финансируют украинские военизированные подразделения и даже набирают туда людей.

Антивоенный комитет якобы реализует «шесть антироссийских проектов», среди которых и , сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ФСБ. Спецслужба также заявляет, что Антивоенный комитет поставил своей целью «противостояние режиму президента России как прямой угрозе человечеству», планировал «насильственное изменение конституционного строя» и стремился объединить «разнородные силы протестного сообщества».

«Первый отдел» объяснил последствия уголовного дела для тех, кто сотрудничает с Антивоенным комитетом. Членов АКР внесут в список террористов Росфинмониторинга, запретив им пользоваться имуществом в России. Тех, кто как-то взаимодействует с АКР, его отдельными участниками или проектами, которые ФСБ считает связанными с комитетом, тоже может грозить ответственность. Репостить материалы АКР в соцсетях опасно уже сейчас (просто по факту возбуждения «террористического» дела, еще до решения суда по нему), заявила «Первому отделу» адвокат Анастасия Пилипенко.

Ходорковский связал дело с сотрудничеством АКР и ПАСЕ: «[Эта] история воспринимается Кремлем как большая проблема. Отсюда новые дела о „захвате власти“, вранье про „набор рекрутов“ и „вооружение ВСУ“ (уж извините, но нет, гуманитарка — да)». Аналогичным образом высказался Дмитрий Гудков: «Пока демократическое сообщество недоумевает, что это [за платформа при ПАСЕ]… в Кремле все уже поняли. Там сидят люди, которые разбираются в природе институтов и особенно в их роли в переходный период. Который неизбежно начинается, если правитель засиделся слишком долго, уничтожил ради этого все „нормальные“ институты внутри страны и ушел ногами вперед».

Это одно из главных ведомств Совета Европы — международной организации в области стандартов права и гражданских свобод, которая разработала и приняла Европейскую конвенцию по правам человека. ПАСЕ была создана в 1949 году. В нее входят представители парламентов всех государств-членов Совета Европы (сейчас их 46). ПАСЕ занимается в основном консультированием стран-участниц, выпускает резолюции, доклады и другие документы, носящие рекомендательный характер. Кроме того, ПАСЕ дает оценку качеству выборов в разных странах. В феврале 2022 года Совет Европы осудил признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также вторжение в Украину и приостановил представительство России в организации. В ответ России вышла из Совета Европы и прекратила исполнять его международные договоры.

Представительство российской оппозиции при ПАСЕ еще толком не появилось (но из него уже оказался исключен ФБК). 2 октября ПАСЕ приняла резолюцию о создании «платформы для диалога с российскими демократическими силами». Теперь в ассамблее появится российская оппозиционная делегация, которая сможет участвовать в подготовке докладов по санкциям и защищать интересы антивоенных эмигрантов в Европе, объясняли участники АКР. Но присоединиться к «платформе» могут лишь оппозиционные силы, подписавшие Берлинскую декларацию, обратили внимание в ФБК. Фонд, конфликтующий с Ходорковским, эту декларацию .

Уголовное дело о терроризме может сделать площадку российской оппозиции при ПАСЕ токсичной, заявил «Агентству» юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов. По его словам, участникам Антивоенного комитета, которые стали фигурантами дела, грозит заочный арест в России, объявление в международный розыск и запросы на экстрадицию. Скорее всего, они будут отклонены как политические, но членов комитета все равно ждут неудобства — их имена могут появиться в базах Интерпола, что приведет к временным задержаниям при пересечении границ, блокировке банковских счетов и финансовым проверкам, сказала юристка «ОВД-Инфо» Валерия Ветошкина.

В августе 2025 года террористической организацией объявили другую оппозиционную структуру — «Форум свободной России». Это конференция российской оппозиции, основанная в 2016 году шахматистом Гарри Каспаровым и бывшим исполнительным директором российского движения «Солидарность» Иваном Тютриным. С начала полномасштабной войны «Форум» проводит антивоенные конференции (на одной из них был создан «Комитет действия», который ФСБ называет одним из шести «антироссийских проектов» Антивоенного комитета). В 2023 году «Форум» объявили «нежелательным» в России. Поводом для объявления организации террористической стал приговор диссиденту Александру Скобову. Он получил 16 лет за участие в «Форуме» (на тот момент только «нежелательном») и за пост о взрыве на Крымском мосту.