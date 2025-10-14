Против Ходорковского, Шульман, Шендеровича, Кара-Мурзы и еще 19 человек возбудили дело о террористическом сообществе и захвате власти

В отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и 22 членов «Антивоенного комитета России» возбуждено уголовное дело о насильственном захвате власти (статья 278 УК РФ) и организации террористического сообщества или участии в нем (часть 1 и 2 статьи 205.4 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

В пресс-релизе ФСБ перечисляются члены комитета, которые стали фигурантами уголовного дела: Михаил Касьянов, Марат Гельман, Леонид Гозман, Владимир Кара-Мурза, Сергей Алексашенко, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Борис Зимин, Евгений Чичваркин, Евгений Киселев, Михаил Кокорич, Евгений Кунин, Елена Лукьянова, Юрий Пивоваров, Константин Чумаков, Анастасия Шевченко, Виктор Шендерович, Гарри Каспаров, Кирилл Мартынов, Максим Резник, Артур Смольянинов, Екатерина Шульман.

Против Ходорковского также возбудили уголовное дело о публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Поводом для возбуждения дела стала подписание в 2023 году в Берлине «Декларации российских демократических сил» (так называемая Берлинская декларация), в которой «заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России», а также создание в Парламентской ассамблее Совета Европы «платформы российских демократических сил», которая «позиционируется Ходорковским перед западными странами как учредительное собрание переходного периода».

В ФСБ также заявили, что Ходорковский и другие учредители комитета финансируют признанные в России террористические украинские военизированные националистические подразделения, а также «ведут рекрутинговую деятельность по набору лиц в эти формирования для последующей реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем».

«В настоящее время проводятся следственные действия в отношении М. Ходорковского и его пособников. Лица, причастные к их деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством», — заявили в ФСБ.