Диссидента Александра Скобова приговорили к 16 годам лишения свободы за пост о взрыве на Крымском мосту и участие в «Форуме свободной России»

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1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил 67-летнего диссидента и бывшего советского политзаключенного Александра Скобова к 16 годам годам лишения свободы, сообщает «Медиазона».

Скобова признали виновным в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и участии в деятельности террористического сообщества (часть 2 статьи 205.4 УК). Поводом для уголовного дела стала причастность диссидента к , а также его пост о взрыве на Крымском мосту.

Первые три года назначенного срока Скобов должен провести в тюрьме. Суд также назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей и запретил в течение четырех лет после освобождения администрировать сайты. Прокуратура запрашивала для Скобова 18 лет колонии строгого режима.

В своем последнем слове, сказанном в ходе прений, Скобов сравнил президента России Владимира Путина c Гитлером и выступил в поддержку Украины.

«Но сегодня меня будут дальше спрашивать, признаю ли я себя виновным. Так вот, здесь обвиняю я. Обвиняю смердящую трупами правящую путинскую клику. В подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, в военных преступлениях в Украине, в политическом терроре в России, в растлении моего народа. И это я спрашиваю присутствующих здесь прислужников путинского режима, являющихся мелкими колесиками и винтиками его репрессивной машины. Вы признаете себя виновными в участии в путинских преступлениях? Вы раскаиваетесь в своем соучастии?» — заявил он (цитата по «Бумаге»).

Скобов также обратил внимание суда и слушателей, что «Форум свободной России», участие в котором ему вменяют, признан в России «нежелательной», а не террористической организацией. Он назвал это «мелким малоинтересным мухлежом».

«С 1945 года Европа строила мир, в котором хищники не должны были больше быть хозяевами жизни. Мир, основанный на принципах права, справедливости свободы и гуманизма. Европа многого достигла на этом пути и, казалось, навсегда избавилась от массовых убийств и территориальных переделок. <…> Сегодня этот ее мир в щепки разносят с двух сторон на пару два мерзавца — кремлевский и вашингтонский. В США к власти пришли люди с профашистской ценностной ориентацией. Мы наблюдаем омерзительную попытку чисто империалистического сговора двух хищников, еще более подлого, чем Мюнхенский сговор 1938 года», — сказал Скобов (цитата по Sotavision).

Александр Скобов — диссидент и бывший советский политзаключенный. В первый раз его арестовали в 1978 году и отправили в психиатрическую лечебницу по приговору суда из-за антисоветских листовок. На свободу он вышел в 1981 году. В 1985 году его снова отправили в психиатрическую лечебницу из-за акций с нанесением антисоветских надписей на стены зданий. Скобов был фигурантом последнего дела об антисоветской агитации, которое закрыли в 1989 году, когда соответствующую статью убрали из Уголовного кодекса.

В 1990-е годы Скобов преподавал историю в петербургских школах, при этом продолжал критиковать уже новые власти, напоминает «Медиазона». Он, в частности, выступал против войны в Чечне и устраивал в Санкт-Петербурге митинги оппозиции. В 2014 году на Скобова напали около его дома. Врачи диагностировали у него пять проникающих ножевых ранений в спину, обильную кровопотерю, гематому брюшной полости, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица, травмы и гематомы в области глаз. В результате нападения диссидент потерял зрение на один глаз. В 2022 году он выступил против российского вторжения в Украину и призывал поддерживать ВСУ.

В конце февраля 2024 года Скобова вызвали в Следственный комитет. Следователи хотели расспросить его об участии в «Форуме свободной России», но Скобов решил не ходить на допрос. В марте Минюст РФ объявил Скобова «иностранным агентом». 2 апреля его задержали, через два дня суд в Петербурге отправил диссидента в СИЗО. Изначально его обвиняли только по статье об оправдании терроризма, однако позже вменили причастность к террористическому сообществу.

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