Tolga Akmen / EPA / Scanpix / LETA

В фейсбуке и Х (он же твиттер) разгорелась дискуссия о различиях в русскоязычной и англоязычной версиях «Патриота» — мемуаров Алексея Навального, вышедших еще в октябре 2024 года. В русский текст не вошли посты политика в соцсетях, опубликованные незадолго до его гибели в колонии — в том числе посты, выражающие его антивоенные взгляды, — в то время как в английском тексте они есть. Об этих отличиях известно давно, но не все обращали на них внимание и широкого обсуждения этой темы в момент выхода книги не было. Теперь в адрес составителей русской версии «Патриота» звучат обвинения в манипуляциях и «кастрации книги». Ее редактор говорит, что никакой «политической тенденциозности» в отсутствии постов нет. Соратники Навального дали понять, что считают критику «очередной атакой» со стороны Михаила Ходорковского.

Из-за чего разгорелся спор

— врач-травматолог, который уехал из России из-за антивоенной позиции и теперь помогает пострадавшим от войны, — обратил внимание, что книга «Патриот» на русском языке не включает в себя посты Алексея Навального в соцсетях, в отличие от той же книги на английском языке.

Мемуары Навального «Патриот» вышли в октябре 2024 года . Они включают в себя автобиографию политика, которую он начал писать после отравления «Новичком» в 2020-м, и тюремные дневники, которые он вел после того, как вернулся в Россию и оказался в заключении. Опубликованные дневниковые записи заканчиваются сентябрем 2022 года. Юлия Навальная говорила, что ее мужу все реже и реже выдавали ручку и бумагу в колонии; кроме того, часть его дневников могла быть утеряна после его убийства.

О том, что в английскую версию «Патриота» помимо мемуаров составители включили еще и посты Навального в соцсетях (которые он писал, находясь в заключении), было известно сразу. Например, писатель и журналист Михаил Зыгарь в своей рецензии на книгу для «Медузы» год назад отмечал: «Английская версия, кстати, отличается от русской, там приводятся еще и инстаграм-посты. Я надеюсь, что следующие русские версии тоже будут ими дополнены. Для будущих поколений этот контекст тоже важен».

Тогда расхождения в «Патриота» не привлекли особого внимания. Андрей Волна, обнаруживший эти различия спустя несколько месяцев, считает, что было бы важно включить в русскую версию книги посты Навального в соцсетях — потому что они отражали в том числе его позицию об агрессии России в отношении Украины.

Неужели нельзя было включить в книгу его абсолютно антивоенные и в чем-то даже проукраинские [посты, написанные позднее осени 2022 года]? Особенно пост от 20 февраля 2023 года с 15 пунктами окончания войны, что выглядят даже радикальнее сегодняшних требований Украины? Да, национальные вопросы никогда не были «коньком» Алексея. И наговорил он всякого. Но талант Алексея Навального заключался и в том, что он менялся. Он старался исправлять свои ошибки. Зачем было тогда и после смерти оставлять его на русском языке с этим раскрученным ?

Крым.Реалии

Политолог Сергей Медведев поддержал Волну, отметив, что в своих поздних постах Навальный «во многом пересмотрел свои взгляды на войну в Украине, написал свои 15 пунктов окончания войны, которые полностью согласуются с позицией Украины и где-то даже идут дальше и вообще показывают существенную эволюцию взглядов политика на Россию и мир».

В том, что посты Навального не попали в его биографию на русском языке, Медведев обвинил Фонд борьбы с коррупцией, заявив, что ФБК «не столько хранит наследие Навального, сколько манипулирует им в своих смутных политических целях». Историк культуры Александр Эткинд также считает случившееся манипуляцией: «[Это] не меняет мое представление о Навальном, но, увы, подтверждает мои худшие опасения о его наследниках».

Что ответили соратники Навального

В руководстве ФБК заявили, что фонд не участвовал в публикации книги «Патриот», а решения о том, включать ли в нее посты из соцсетей Навального, принимали редакторы книги, которые у версий на русском и английском были разными. «Редакторы англоязычного издания решили добавить [посты], которые посчитали нужными для понимания контекста. <…> Редакторы русскоязычного издания решили не добавлять <…>, потому что в книге тюремные дневники, а не склад всех текстов Навального за все времена», — написала Мария Певчих.

Леонид Волков отреагировал на фразу Медведева о том, что Навальный «во многом пересмотрел свои взгляды на войну в Украине»:

Медведев пробрасывает, что якобы Навальный сначала войну поддерживал, а потом эту позицию «пересмотрел». Навальный, который свое выступление [в суде из колонии в день начала полномасштабной войны] превратил в трибуну для пламенной антивоенной речи…

Волков дал понять, что, по его мнению, Медведев и другие блогеры, подхватившие пост Волны, стали участниками «очередной атаки» на семью Навальных и ФБК со стороны :

Именно с посыла Медведева начинается кампания по очередной атаке на Юлию Навальную, ФБК и самого Алексея. <…> Видимо, он [Медведев] у Ходорковского подвизается одним из политтехнологов, снабжающих его сетку нарративами-темниками. <…> Люди, смертельно уставшие от войны, эмиграции и всего остального, готовы выплескивать свою фрустрацию на любой подходящий объект. А циничные политтехнологи на зарплате олигархов придумывают, как эту фрустрацию канализировать и превратить в волну ненависти, направленную туда, куда хочет заказчик.

На роль Ходорковского в этой дискуссии намекнул и сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров, написавший, что те, «кто не возмутится „удаленным главам книги Навального“, зарплату от Ходорковского за сентябрь не получат».

Ходорковский ответил ФБК так: «У руководства секты нездоровая фиксация на деньгах — они уверены, что те, кто от них не в восторге, все „за бабки“. Чем очень похожи на Путина…»

Что ответила редактор русскоязычного текста

Еще до того, как высказались соратники Навального, содержание русскоязычной версии «Патриота» прокомментировала ее редактор Варвара Бабицкая. Она объяснила, что отсутствие постов Навального в книге обусловлено исключительно редакторскими соображениями: «Личный дневник — это одно, а пост в инстаграме — другое. Это разные жанры. Да, англоязычный читатель не может читать русские посты, поэтому решили там включить их. <…> Я этим не занималась, я редактор русского текста. Книжка состоит из неопубликованного прежде. Читатель Навального уже читал и может до сих пор прочитать его посты, они в открытом доступе. <…> Навальный очень продумал свою книжку. Это не свалка всех [его] текстов, мы старались следовать авторской интенции».

Она добавила, что обсуждала свои редакторские решения с Юлией Навальной, с которой они много думали, какой бы свою книгу хотел видеть сам Алексей:

Когда я [как редактор] выпускаю книжку, подписав ее своим именем, я отвечаю за все решения, в ней принятые. Разумеется, в нормальной ситуации эти решения согласованы с автором. Тут ты не можешь утверждать у автора — есть его вдова. Но она знает, как никто, что Алексею органично, а что нет. Структуру книжки и прочее мы придумывали. На меня можно вешать всех собак — я отвечаю за свою работу. Только вот политической тенденциозности не было. Мне вообще было все равно, о чем посты Навального, я размышляла только о том, что они сильно бьются с личными дневниками умирающего человека и что они уже опубликованы и известны.

Что еще говорят об этой истории

Литературный критик Анна Наринская отметила, что версии одной и той же книги на разных языках нередко отличаются, а фемактивистка и писательница Дарья Серенко рассказала, что редакторы англоязычной версии одной из ее книг попросили добавить в книгу «каких-нибудь еще текстов, например, постов в инстаграме или дневников за этот период», объяснив, что «нашему читателю надо больше контекста».

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко заявил, что не считает отсутствие в русской версии «Патриота» постов Навального про войну России с Украиной «тайным и хитрым умыслом». «В книгу не включены посты Навального и по другим темам, а также, например, его интервью из тюрьмы — потому что, собственно, а почему они должны быть включены?» — задался вопросом Дзядко.

Он также счел несостоятельными заявления о том, что Навальный менял свою позицию по войне: «Какой-то бред. Навальный однозначно высказался против войны на заседании суда 24 февраля 2022 года. Дискуссии — это классно, но зачем распространять неправду, которую легко проверить одним кликом мышки?»

Похожим образом высказался и основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Он написал, что был знаком с Навальным с 2012-го, а за российско-украинским конфликтом следил с 2014 года. По его словам, взгляды политика на этот конфликт не менялись: «И по поводу аннексии, и по поводу войны его позиция всегда была одинаковой — он был категорически против и того, и другого».

В свою очередь, главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац сочла ошибочным решение исключить из «Патриота» посты Навального, чем бы оно ни было обусловлено.

Я совершенно сражена тем, что в русскую версию не вставили его посты… Кто дал право за него решать, что должно быть в его посмертной книге, а что нет? Тем более, что это не что-то сугубо личное, а его политическая позиция и политическое завещание? Как можно было лишать российского читателя, за которого он на эшафот пошел, ему адресованных (через соцсети) писем?

Юлия Навальная дискуссию вокруг «Патриота» не комментировала.