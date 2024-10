«Если меня все-таки грохнут, то это будет память обо мне» Мемуары Алексея Навального «Патриот» вышли на 26 языках. Главное

Alastair Grant / AP / Scanpix / LETA

Американское издательство Knopf выпустило мемуары Алексея Навального. Книга, получившая название «Патриот», одновременно вышла в 36 странах на 26 языках, в США она опубликована тиражом в полмиллиона экземпляров. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, в первый день она возглавила топ американского и английского Amazon. К выходу книги команда Навального также запустила специальный сайт, на котором можно заказать бумажную версию с доставкой в большинство стран мира — но не в Россию и Беларусь.

Книга состоит из двух частей. Первая часть, занимающая около двух третей, — это автобиография политика. Он рассказывает о своем детстве, формировании политических взглядов, разочаровании в первом президенте РФ Борисе Ельцине, который упустил возможность для превращения России в демократическую страну, вступлении в партию «Яблоко» и выходе из нее, о развитии карьеры независимого политика и преследовании со стороны российских властей.

Вторая часть — это тюремный дневник, в котором Навальный фиксировал быт в СИЗО и колонии. Первая запись в дневнике сделана 21 января 2021 года — спустя четыре дня после ареста политика в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Россию после лечения в Германии. Далее в книге приводится большое количество практически ежедневных записей до апреля 2021 года, а также несколько из конца 2021-го и 2022 года (Юлия Навальная отмечала, что в последние месяцы жизни в колонии ее мужу выдавали ручку и бумагу всего на час в день, а после его смерти личные вещи до сих пор не вернули и никто не знает, сколько дневников было утеряно в колонии). В эпилог вынесена запись от 22 марта 2022 года — в ней Навальный, который в тот день получил еще девять лет колонии строгого режима, размышляет о будущем России и говорит о своей вере в Бога.

Ранее опубликованные отрывки из книги «Я проведу остаток жизни в тюрьме и здесь же умру» Команда Навального опубликовала фрагменты из его книги «Патриот»

Навальный начал работать над автобиографией после отравления «Новичком». Как ранее заявляли в издательстве Knopf, мемуары политик писал сам, диктуя некоторые части. Кира Ярмыш рассказывала, что основная работа над книгой велась с октября 2020-го до января 2021 года, когда Навальный находился в Германии. По ее словам, обычно политик диктовал ей текст, так как самому ему из-за последствий отравления было сложно работать за компьютером.

Сам Навальный в дневниковой записи от 21 октября 2021 года объяснял желание издать книгу тем, что ему «вроде как есть, что сказать». Также политик отмечал, что книга будет памятью о нем, если ему не удастся выйти живым из колонии. «Если меня тут все-таки грохнут, то это будет память обо мне… Опять же, если грохнут, то семья получит гонорар и проценты от продаж. А они, по идее, должны быть. Уж если таинственное покушение химоружием, а потом трагическая смерть в тюрьме не продают книги, то я уж не знаю, что продает. Автора книги убивает злодей-президент — это же мечта отдела маркетинга», — писал Навальный.

Большинство рецензентов влиятельных западных изданий похвалили книгу. В основном, они обращали внимание на чувство юмора Навального, которое не покидало его ни после отравления, ни в заключении. «Юмор, кажется, был тем, что поддерживало Навального, когда он сталкивался с последствиями своей смелости, сидя в одной мрачной тюремной камере за другой», — пишет The Atlantic. The Washington Post, назвавшая книгу «призывом продолжать сопротивление Путину», отмечает, что на протяжении всего текста главный аргумент Навального состоит «в том, что мошенники в Кремле и вокруг него не так уж и умны».

The New York Times пишет, что «Патриот» в первую очередь раскрывает не политические взгляды Навального, а «его фундаментальную порядочность» и «жизнерадостный стоицизм в условиях, которые бы сломили менее сильного человека». Financial Times считает, что книга «хотя по определению и кажется незавершенной», в то же время является «лучшим примером неповиновения, мужества, юмора и любви Навального к стране, которая, как он верил, могла бы стать „прекрасной Россией будущего“». «Хотя он повествует о своем ужасном положении и одновременном погружении России во тьму с присущим ему остроумием, знание того, чем все заканчивается, делает это чтение отрезвляющим», — заключает FT.

Перед выходом книги Юлия Навальная дала несколько больших интервью. В беседе с «Би-би-си» она отметила, что книга выходит сейчас, чтобы Навального «не забыли, и чтобы люди по всему миру — даже уже знавшие его — узнали о нем больше». «Хочу, чтобы его голос даже после его смерти был громко слышен», — заявила она.

«Я мечтаю, чтобы эту книгу прочитали как можно больше людей, потому что мне кажется, что каждый узнает об Алексее что-то новое. Посмеется и поплачет. Он был такой классный: сильный и смелый, добрый и веселый. Самый лучший. И самый родной», — написала вдова политика в инстаграме.

В интервью The Times Навальная сказала, что «не ненавидит» Путина и не желает ему смерти, но хочет, чтобы в итоге он оказался в российской тюрьме. Также она подтвердила, что намерена заниматься политикой, потому что «не может молчать». «Моя цель — приблизить и сделать возможными перемены в стране. Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты», — сказала Навальная «Би-би-си».

Издательство «Медузы» выпускает книги, которые из-за цензуры невозможно напечатать в России. Теперь в нашем «Магазе» можно купить не только бумажные, но и электронные версии книг. А еще «Медуза» начала издавать художественную литературу. Это один из самых простых способов поддержать редакцию и наш издательский проект.

Рецензия Михаила Зыгаря на книгу «Патриот»

Голгофа Михаил Зыгарь прочитал книгу Алексея Навального «Патриот» — и рассказывает, почему этот страшный текст дарит надежду

Рецензия Михаила Зыгаря на книгу «Патриот»

Голгофа Михаил Зыгарь прочитал книгу Алексея Навального «Патриот» — и рассказывает, почему этот страшный текст дарит надежду