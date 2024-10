«Я проведу остаток жизни в тюрьме и здесь же умру» Команда Навального опубликовала фрагменты из его книги «Патриот»

Евгений Фельдман

Команда Алексея Навального, убитого в российской тюрьме, опубликовала 14 октября несколько фрагментов из готовящейся к печати автобиографии политика «Патриот». Первые фрагменты из книги 11-12 октября появились на сайтах издания The New Yorker, Der Spiegel, El Pais и The Times. Выход книги намечен на 22 октября в 36 странах.

О похоронах в безымянной могиле

Помню, как один раз мне пришлось прерваться на мысли о том, что здесь я и умру. Меня все забудут и похоронят в безымянной могиле. А моей семье сообщат, что «в соответствии с законом место захоронения не подлежит разглашению». Я с трудом сдержался, чтобы не начать крушить все вокруг, переворачивать койки, тумбочки, и кричать: «Вы все ублюдки! Вы не имеете права хоронить меня в безымянной могиле. Это незаконно! Это несправедливо!»

Об отравлении

Мы прошлись по коридору и остановились в месте, максимально удаленном от камер с микрофонами. Они тут повсюду. Я прошептал ей на ухо: «Слушай, не хочу драматизировать, но думаю, есть высокая вероятность, что я никогда отсюда не выйду. Даже если все начнет рушиться, они уберут меня при первых же признаках того, что режим разваливается. Они меня отравят».

О России и ее гражданах

Россия — моя страна. Я здесь родился и вырос. Здесь мои родители, здесь я создал семью, нашел любимого человека и завел с ней детей. Я — полноправный гражданин этой страны, у меня есть право объединяться с единомышленниками и заниматься политикой. И нас много. Точно больше, чем продажных судей, лживых пропагандистов и кремлевских жуликов.

О России и «беспринципных негодяях»

Наша несчастная, измученная родина нуждается в спасении. Она разграблена, изранена и втянута в агрессивную войну. Ее превратили в тюрьму, которой управляют самые беспринципные и лживые негодяи. Любая оппозиция этой банде, даже в тех ограниченных возможностях, что есть у меня, — очень важна.

О смерти в тюрьме

Надо представить худшее и принять это. Я проведу остаток жизни в тюрьме и здесь же умру. Я не смогу ни с кем попрощаться. Или, пока я сижу в тюрьме, люди, которых я знал на свободе, умрут, и я все еще не смогу с ними попрощаться.

Об убеждениях

У меня есть моя страна и мои убеждения. Я не хочу отказываться от своей страны или предавать ее. Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов отстаивать их и идти на жертвы, если это необходимо. И если вы не готовы это сделать, у вас нет убеждений. Вы просто думаете, что они у вас есть. Но это не убеждения и принципы, это всего лишь мысли в вашей голове.

Читайте также

