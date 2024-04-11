Алексей Навальный после отравления «Новичком» начал писать мемуары. Книга выйдет в октябре 2024 года Она называется «Патриот»

Алексей Навальный в самолете в Петербург с электронной книгой, 4 февраля 2017 года Евгений Фельдман

22 октября 2024 года выйдут мемуары Алексея Навального, которые он писал в течение нескольких последних лет своей жизни. Книгу выпустит американское издательство Knopf, сообщает The New York Times.

Мемуары Навального под названием «Патриот» будут опубликованы в США первым тиражом в полмиллиона экземпляров. Их одновременно выпустят еще в нескольких странах, пишет NYT. Русскоязычное издание также будет доступно читателям, сообщили в Knopf.

Работать над мемуарами Навальный начал в 2020 году после отравления «Новичком». Большая часть книги, по словам издателя, была написана в Германии. Представитель Knopf рассказал, что мемуары политик писал сам, диктуя некоторые части. Он продолжал работать над книгой и в заключении — в мемуары, по словам издателя, вошли ранее не публиковавшиеся переписки Навального из колонии. Над редактированием рукописи вместе с издателем работала жена политика Юлия Навальная.

По словам издателя, в книге рассказывается о юности Навального, его политической карьере, браке и семье, покушениях на жизнь и нападениях на его близких. Вдова политика Юлия Навальная, как пишет The New York Times, назвала его мемуары «последней демонстрацией неповиновения», которая «вдохновит других отстаивать то, что правильно».

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш рассказала, как она узнала о желании политика написать биографию. По ее словам, Алексей позвонил ей в октябре 2020 года, когда она была в Москве, и сказал: «Приезжай в Германию. Есть дело». Приехав, она узнала, что он решил написать книгу.

«Подолгу сидеть за компьютером Алексею еще было сложно, а кроме того, у нас была схема, отработанная годами ютьюбных сценариев: он диктует, я записываю, иногда мы советуемся. У Алексея был редкий талант говорить сразу как по писаному. Моя работа сводилась к тому, чтобы поспевать за ним, ну и изредка вставлять: „Это слово недавно было!“» — рассказывает Ярмыш.

По ее словам, они работали над книгой до отъезда Навального в Россию в январе 2021 года. «Потом я много раз слышала, как люди говорят о его постах из тюрьмы: „Алексей так классно пишет, вот бы он написал книгу!“ И мне хотелось хлопать в ладоши и кричать: „Он пишет! Он пишет!“ Но мы договорились держать все в секрете», — рассказывает Ярмыш.

О том, как Алексей Навальный начал писать биографию, рассказала и его жена Юлия Навальная.

Вообще совсем не так я представляла, как Алексей будет писать свою биографию. Думала, что нам будет уже лет под 80, он будет чинно сидеть за компьютером у открытого окна и печатать. А я буду ходить вокруг и ворчать, что скоро приедут внуки, а он занимается ерундой.

Но после попытки отравления в 2020 году все говорили: «Алексей, ты должен написать книгу». А он отмахивался. Ну какая биография в 44 года? Прошло же только чуть больше половины жизни. Он и не торопился особо — ведь столько еще впереди. А все получилось так, как получилось. Ужасно и очень-очень несправедливо. Оказалось, что не было никакой другой половины впереди.

Тем не менее, писать книгу тогда Алексей все же начал и неожиданно быстро втянулся. Ему нравилось вспоминать события своей жизни в связи с событиями в стране. Например, он с удовольствием описывал свое детство. Но не буду забегать вперед. Вы скоро все сами прочитаете. 22 октября выйдет биография Алексея одновременно на многих языках. Она уже переведена на 11, и предзаказ на них доступен с сегодняшнего дня. На русском она тоже обязательно выйдет.

алексей и юлия навальные

Люблю тебя вечно Посмотрите на эти фотографии. На них — путь, который Юлия Навальная прошла вместе с Алексеем. Теперь она продолжает его одна

алексей и юлия навальные

Люблю тебя вечно Посмотрите на эти фотографии. На них — путь, который Юлия Навальная прошла вместе с Алексеем. Теперь она продолжает его одна