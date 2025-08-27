«Форум свободной России» объявили террористической организацией. Основанием для этого стал приговор диссиденту Александру Скобову

Литовский «Форум свободной России» внесли в список террористических организаций, который ведет ФСБ.

В качестве основания в списке ФСБ указано решение 1-го Западного окружного военного суда от 21 марта 2025 года, по которому диссидент и бывший советский политзаключенный Александр Скобов был приговорен к 16 годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма и об участии в деятельности террористического сообщества.

Это решение вступило в силу 23 июня. По закону, как обращает внимание «Медиазона», организацию можно признать террористической, когда вступает в силу обвинительный приговор за ее создание, руководство ею или участие в ней.

«Форум свободной России» — это конференция российской оппозиции, основанная в 2016 году шахматистом Гарри Каспаровым и бывшим исполнительным директором российского движения «Солидарность» Иваном Тютриным. С начала полномасштабной войны России с Украиной «Форум» проводит антивоенные конференции. В феврале 2023 года Генпрокуратура признала «Форум свободной России» «нежелательной организацией».

Александр Скобов был участником «Форума свободной России». Поводом для его уголовного дела стала его причастность к организации (на тот момент только «нежелательной»), а также его пост о взрыве на Крымском мосту.

Читайте также

Диссидента Александра Скобова приговорили к 16 годам лишения свободы за пост о взрыве на Крымском мосту и участие в «Форуме свободной России» «Меня будут спрашивать, признаю ли я себя виновным. Так вот, здесь обвиняю я»

Читайте также

Диссидента Александра Скобова приговорили к 16 годам лишения свободы за пост о взрыве на Крымском мосту и участие в «Форуме свободной России» «Меня будут спрашивать, признаю ли я себя виновным. Так вот, здесь обвиняю я»