Генпрокуратура потребовала признать Антивоенный комитет России «террористической организацией»

Генеральная прокуратура РФ направила в Верховный суд иск с требованием признать Антивоенный комитет России «террористической организацией» и запретить его деятельность на территории страны.

Дело будет рассмотрено в закрытом режиме, пишет ТАСС. Дата заседания не уточняется.

Антивоенный комитет России создала в феврале 2022 года группа российских политиков и общественных деятелей в изгнании для координации действий людей, выступающих против российско-украинской войны.

Среди участников Антивоенного комитета — политики Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров и Михаил Касьянов, предприниматели Михаил Ходорковский, Борис Зимин и Евгений Чичваркин, экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко, политолог Екатерина Шульман, актриса Татьяна Лазарева, историк Юрий Пивоваров, журналист Евгений Киселев, писатели Дмитрий Быков и Виктор Шендерович.

В октябре 2025 года ФСБ объявила об уголовном деле против Антивоенного комитета России. Участников организации обвиняют по статьям о захвате власти и организации террористического сообщества.

