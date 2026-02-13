Власти Украины, возможно, готовы пойти на самую тяжелую уступку в переговорах с Россией и отказаться от контроля над территорией в восточной части Донецкой области, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер, ссылаясь на двух советников президента Украины.

По данным Шустера, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов проводил длительные дискуссии с помощниками Зеленского по поводу юридических и практических условий, которые необходимо выполнить Украине, чтобы вывести войска из некоторых районов Донецкой области, при этом не позволяя ВС РФ продвинуться вперед и захватить эту территорию.

«Они действительно творчески подходят, ищут, как сделать так, чтобы люди это приняли», — сказал украинский чиновник, участвовавший в дискуссиях.

В издательстве «Медуза» вышла книга американского журналиста русского происхождения и корреспондента журнала The Atlantic Саймона Шустера «Шоумен: Владимир Зеленский и война в Украине».

Россия добивается того, чтобы Украина полностью отдала территории Донецкой области, которые ВС РФ еще не захватили. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, выступая в конгрессе 28 января, что территориальный вопрос — единственный, который остался нерешенным в рамках подготовки мирного плана. Зеленский говорил, что вопрос о территориях Украины должен решать народ страны через выборы или референдум. Президент Украины также отмечал, что вопрос территорий невозможно решить без встречи с Владимиром Путиным.

