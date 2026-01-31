Зеленский перед очередным раундом переговоров в Абу-Даби заявил, что вопрос территорий невозможно решить без встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью чешским СМИ вновь повторил, что вопрос территорий может быть решен только при условии личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, территориальные вопросы невозможно решить на встречах технических групп.

«Как минимум мы должны иметь возможность в том или ином формате поддерживать контакт с Российской Федерацией, с лидером России. Без такого формата, на мой взгляд, из того, что я вижу, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам», — сказал президент Украины (здесь и далее цитаты по «РБК-Украина»).

«Еще раз подчеркиваю, не считаю, что кто-то, кроме лидеров, сможет решить [вопросы территорий — прим. „Медуза“]», — заявил президент Украины.

Интервью Зеленский дал в преддверии нового раунда трехсторонних переговоров Украины, России и США, которые пройдут 1 февраля в Абу-Даби. Российская сторона, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, не ожидает на переговорах какого-либо прорыва, расценивая их как технические, тогда как споры за территорию «требуют политических решений на уровне руководства».

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Конгрессе 28 января, заявил что территориальный вопрос — единственный, который остался нерешенным в рамках подготовки мирного плана.

После трехсторонних переговоров, прошедших 23–24 января 2026-го в Абу-Даби помощник российского президента Юрий Ушаков предложил Зеленскому приехать в Москву для прямых переговоров с Путиным. В ответ президент Украины заявил, что может пригласить Путина в Киев, но выступает против того, чтобы переговоры проходили в Москве или Беларуси, «потому что это государства, одно из которых является агрессором, которое начало и ведет войну против нас, убивает нас, а другая страна является ее партнером в этих действиях».

