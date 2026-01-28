Это выступления госсекретаря США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США 28 января.

США быстро вернут дипломатов в Венесуэлу. Мы перевели деньги от продажи венесуэльской нефти на счет в Катаре. У США жесткие требования, но временные власти Венесуэлы готовы сотрудничать. Мы установим в стране демократию. Это не замороженный обед, который можно быстро разогреть в микроволновке. Это сложное блюдо.

В Иране убили тысячи протестующих. Это ужасно. Мудро держать в регионе группировку сил, которая сможет при необходимости превентивно ударить по Ирану, если он захочет напасть на тысячи военных США. Надеюсь, до этого не дойдет. Но Иран накопил достаточно сил для атаки. Никто не знает, кто придет к власти, если режим падет. Это будет намного сложнее, чем в Венесуэле, и потребует тщательного обдумывания.

С Гренландией все хорошо. Думаю, мы добьемся чего-то позитивного для всех. Этот процесс начнется сегодня, он будет идти регулярно. Мы попытаемся сделать так, чтобы в ходе переговоров медиа не устраивали цирк — и стороны смогут быть более гибкими.

Территориальные претензии на Донецкую область — ключевой нерешенный вопрос в переговорах России и Украины. Нам удалось сузить круг вопросов до одного — он очень сложный. Украина не может даже подумать о том, чтобы изменить границу. А Россия уже два года говорит народу, что побеждает, и люди спросят: если мы побеждаем, почему сдаем территорию? США согласовали гарантии безопасности для Украины, они вступят в силу после войны. Очевидно, что главная гарантия — развертывание войск Европы с сильной поддержкой США. На переговорах России и Украины 1 февраля возможно будут представители США, но не Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Мы бы хотели, чтобы на Кубе сменился режим. Это не значит, что мы собираемся что-то менять, но мы бы хотели, чтобы Кубой больше не управлял автократический режим.

Фото на обложке: Al Drago / Bloomberg / Getty Images