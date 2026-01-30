«Я могу пригласить его в Киев, пусть приезжает». Зеленский ответил на предложение встретиться с Путиным в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение России провести встречу между ним и Владимиром Путиным в Москве.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов (цитата по РБК-Украина).

Президент Украины подчеркнул, что он готов на любой формат встречи на уровне лидеров, если такие переговоры помогут закончить войну.

Однако, заявил он, проводить такую встречу в Москве и в Беларуси «просто невозможно и абсолютно понятно почему — потому что это государства, одно из которых является агрессором, которое начало и ведет войну против нас, убивает нас, а другая страна является ее партнером в этих действиях».

Президент РФ Владимир Путин осенью 2025 года предлагал Зеленскому приехать в Москву для личной встречи. Тогда президент Украины также отказался, заявив, что Путин может сам посетить Киев.

После трехсторонних переговоров, прошедших 23–24 января 2026-го в Абу-Даби с этим же предложением вновь выступил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь готова провести переговоры между лидерами России и Украины на своей территории.

Тысяча четыреста тридцать шестой день. Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году (такой пункт был в мирном плане)

