Если в Украине во время войны будут появляться какие-то иностранные войска, то они станут законными целями для России. Если будут достигнуты договоренности по долгосрочному миру, то в иностранных войсках в Украине не будет смысла. Россия эти договоренности будет выполнять.

Власти Украины исключали возможности прямых контактов с Россией, но сейчас их предлагают. Я готов к этим контактам, но большого смысла не вижу. Договориться с украинской стороной по ключевым вопросам практически невозможно. Если будет политическая воля, то будут юридические трудности. Любые договоренности по территориям должны быть подтверждены на референдуме в Украине, а для этого надо отменить военное положение и провести президентские выборы. После референдума должно быть решение Конституционного суда, но он в Украине не работает, а председатель Верховного суда сидит в тюрьме по коррупционным обвинениям. Бесконечный процесс в никуда.

Но тем не менее, мы готовы ко встречам на высшем уровне. Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: «Готов, приезжайте». Мы точно обеспечим условия для работы и безопасность — гарантия 100%. Но если нам говорят: «Мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то на эту встречу» — это просто избыточные запросы в наш адрес. Если реально кто-то хочет встретиться с нами — мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица РФ, город-герой Москва.

Это краткий пересказ заявлений президента России Владимира Путина о мирном урегулировании в Украине, сделанных во время Восточного экономического форума. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Владимир Смирнов / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA