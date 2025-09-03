Результаты саммита в Китае весьма позитивные. Длительный визит позволил мне обсудить все темы с Си в неформальной обстановке. Контуры многополярного мира уже сложились. Китайская инициатива о глобальном управлении — это очень своевременно. С Алиевым мы перекинулись двумя-тремя словами. В отношениях с Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места.

Мы на Украине боремся не столько за территории, сколько за права людей. Каждая страна — и Украина — имеет право на безопасность. Но не за наш счет. Я никогда не исключал возможности встретиться с, аккуратно скажем, действующим главой администрации — с Зеленским. Трамп попросил меня об этом. А есть ли смысл? В конце концов, если он готов, пусть приезжает в Москву.

По украинскому урегулированию есть свет в конце тоннеля. Если здравый смысл восторжествует, договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно. Но если не удастся — будем решать все задачи вооруженным путем. Все группировки успешно наступают на всех направлениях. А ВСУ не способны вести крупномасштабные наступления.

Это пресс-конференции Владимира Путина по итогам его четырехдневного визита в Китай.

