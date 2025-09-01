Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

В китайском Тяньцзине с 31 августа по 2 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества ( ). Среди его наиболее статусных участников — председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Масуд Пезешкиан, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. Это как правило рутинное мероприятие в нынешнем году Китай использовал как возможность утвердиться в роли нового центра мировой силы, а Россия — чтобы показать несостоятельность попыток Запада по ее изоляции.

Для Китая (как и для Путина) саммит ШОС — это возможность бросить вызов доминированию США

Как отмечают многие аналитики на Западе, в первую очередь саммит — это имиджевое мероприятие, которое Пекин подает как символ солидарности стран Глобального Юга в противовес «гегемонии» США. Именно этому (без прямого упоминания Соединенных Штатов) были посвящены выступления Си Цзиньпина и Владимира Путина на расширенном заседании 1 сентября.

Си заявил, что «глобальные модели управления находятся на перепутье», и выступил с инициативой совместного создания «более справедливой и равноправной системы глобального управления», при которой все страны, «независимо от размера, силы или богатства» будут в равной степени принимать участие в глобальном управлении (чем этот принцип отличается от принципов ООН, он не уточнил). «Мы должны продолжать занимать четкую позицию против гегемонизма и политики силы и практиковать подлинную многополярность», — заявил он.

Владимир Путин, выступавший после Си, поддержал инициативу и выразил мнение, что ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в построении новой системы глобального управления. Он подчеркнул, что предложения Пекина актуальны, когда «некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах».

В Тяньцзине Путин также активно транслировал позицию Москвы относительно российской-украинской войны. Он в очередной раз заявил, что кризис возник «в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом» и из-за «постоянных попыток Запада втянуть Украину в НАТО», что угрожает безопасности России.

При этом повестка саммита не ограничивалась идеологией, а включала в себя и серьезную экономическую составляющую — хотя ШОС, в первую очередь, создавалась как организация для координации усилий по безопасности, а не как экономический альянс. Си анонсировал создание банка развития под эгидой сообщества, который будет предоставлять кредиты членам организации, а также рассказал о планах сотрудничества в области энергетики.

Путин, в свою очередь, призвал реформировать Международный валютный фонд и Всемирный банк, чтобы «положить конец использованию финансов в качестве инструмента неоколониализма».

Ключевое событие саммита — присутствие премьера Индии. Он приехал на фоне сближения с Китаем и ухудшения отношений с США

Между Индией и Китаем традиционно не самые простые отношения из-за ситуации в Тибете и наличия спорных участков на общей границе. Напряженность между странами была особенно высокой, после того как в 2020 году на границе произошла серия столкновений, в которых погибли несколько десятков военных. Отношения стали налаживаться после прошлогоднего саммита БРИКС в Казани, где Нарендра Моди и Си Цзиньпин встретились впервые за пять лет.

Менее чем за две недели до саммита в Тяньцзине, когда Индию посетил глава МИД Китая Ван И, было объявлено, что стороны по итогам многомесячных переговоров договорились о создании рабочих групп, которые займутся демаркацией границы. Тогда же китайский дипломат заявил, что Пекин снял экспортные ограничения на некоторые индийские товары.

Моди приехал в Китай впервые за семь лет, и в первый же день на полях саммита провел двустороннюю встречу с Си Цзиньпином. По ее итогам было объявлено о возобновлении прямого авиасообщения между странами (оно было прервано во время пандемии ковида), а Си заявил, что «настало время слону и дракону танцевать вместе», подчеркнув, что теперь страны будут рассматривать друг друга как партнеров, а не соперников.

Поездка Моди в Китай состоялась на фоне беспрецедентного ухудшения отношений Индии и США. Президент Дональд Трамп сначала обложил товары из Индии 25-процентными тарифами в рамках своей общей тарифной войны, а затем прибавил еще 25 процентов из-за того, что Нью-Дели покупает российскую нефть.

При этом первоначально Трамп обещал обложить тарифами всех покупателей российских энергоносителей, если Москва не прекратит огонь в Украине. После встречи с Путиным президент США фактически отменил собственный ультиматум, заявив, что немедленное перемирие больше не обязательно — но дополнительные пошлины против Индии все равно ввел.

Как отмечает Reuters, Трамп за несколько месяцев в Белом доме своими действиями нанес серьезный ущерб «десятилетиям тщательно выстроенных отношений» США и Индии, которая, как раньше надеялись в Вашингтоне, может стать региональным противовесом Пекину. The Times пишет, что в отличие от авторитарных России и Китая Индия остается демократией, которая всегда идеологически была лояльна к Западу, и непродуманная политика Трампа может надолго оттолкнуть от США «потенциального друга огромной ценности».

Сразу после саммита в Пекине отметят 80-летие окончания Второй мировой войны — и это не случайное совпадение

Саммит в Тяньцзине завершится 2 сентября, а 3 сентября в Пекине пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к 80-летней годовщине Второй мировой войны. Центральным из них будет военный парад на площади Тяньаньмэнь. Самым высокопоставленным гостем на нем будет Владимир Путин (Си Цзиньпин был главным гостем парада на 9 Мая в Москве), также ожидается присутствие лидеров других государств, в том числе, главы КНДР Ким Чен Ына. Никого из западных лидеров на параде не будет.

СМИ отмечают, что проведение парада сразу после саммита — не случайность, а выверенная стратегия: он призван символизировать мощь и лидерство Китая, объединяющего страны Глобального Юга как оппозицию доминированию Запада. Китай, напоминают аналитики, опрошенные The Guardian, впервые начал отмечать окончание войны лишь десять лет назад, причем с намного меньшим размахом — и проведение столь масштабного военного мероприятия с присутствием лидеров многих азиатских стран выглядит как демонстрация альянса и психологическое послание Западу.

Парад, отмечает The Washington Post, проходит на фоне общего переосмысления Китаем военной истории, в рамках которого вклад США в победу над Японией преуменьшается, а роль самого Китая, а также СССР выносится на первый план.

