Китай введет пробный безвизовый режим для россиян. Находиться в стране без визы можно будет до 30 дней

Власти Китая с 15 сентября разрешат безвизовый режим в страну для россиян с обычными загранпаспортами, сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в Пекине, пишет ТАСС.

Россиянам будет разрешено находится в Китае без визы до 30 суток.

Представитель МИД Китая назвал это «пробной безвизовой политикой», которая продлится до 14 сентября 2026 года.

В настоящее время безвизовый режим в Китай действует для россиян с дипломатическими и служебными паспортами. Кроме того, действует двустороннее соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Остальным гражданам России для въезда в Китай надо получать визу.

31 августа с четырехдневным визитом в Китай прибыл президент России Владимир Путин. 2 сентября проходят двусторонние переговоры Путина с лидером Китая Си Цзиньпином.

