Александр Казаков / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В ходе президента России Владимира Путина в Китай были подписаны 22 документа — меморандумы, протоколы, договоры и соглашения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой отчет Кремля.

«Документы охватывают такие сферы сотрудничества, как космос, атомная энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, сотрудничество СМИ, инновации, ветеринарно-санитарный контроль», — отмечает агентство. «Ключевым» таким документом «Интерфакс» назвал соглашение о стратегическом сотрудничестве между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. При этом Кремль не раскрыл суть подписанных соглашений.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер после переговоров делегаций России, Китая и Монголии, которые прошли в Пекине 2 сентября, сообщил, что РФ и КНР подписали юридически обязывающий «меморандум о строительстве» газопровода «Сила Сибири — 2». Он также заявил, что «Газпром» и китайская CNPC также подписали «коммерческие договоренности» о расширении поставок газа по уже существующим маршрутам.

Запуск трубопровода, который может сделать Россию крупнейшим поставщиком газа в Китай, обсуждается уже несколько лет. «Силу Сибири — 2» должны проложить от месторождения «Газпрома» на Ямале через Западную Сибирь и Монголию на северо-восток Китая. Как ожидается, трубопровод построят в 2030-х годах.

Bloomberg назвал сделку по газопроводу «дипломатической победой» Путина. При этом, отмечает агентство, Китай пока не комментировал сообщения о «меморандуме». Китайское государственное информационное агентство «Синьхуа», сообщая о встрече Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, не упоминало о трубопроводе, рассказав лишь о 20 соглашениях о сотрудничестве.

Financial Times пишет, что подписанный сторонами документ о строительстве газопровода содержит лишь общие положения, но не включает детали о ценообразовании, которые вызывали главные разногласия сторон.

Миллер заявил прессе, что вопросы, связанные с финансированием строительства «Силы Сибири — 2», а также коммерческие условия поставок, еще только будут обсуждаться. По словам главы «Газпрома», цена поставок газа для Китая будет ниже, чем для стран Евросоюза, из-за более низких транспортных затрат.

Сделка между Россией и Китаем, хоть и без конкретики по цене, «ознаменовала значительный сдвиг на мировом рынке газа», отмечает Financial Times. В частности, КНР получит в результате альтернативу импорту сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и Австралии. В свою очередь России сделка могла бы помочь поддержать экономику на фоне западных санкций и снижения доходов от продажи энергоносителей в Европу. С этой точки зрения коммерческие условия работы «Силы Сибири — 2» будут иметь для Москвы решающее значение, пишет издание. Уже сейчас Россия — крупнейший поставщик трубопроводного газа и третий по величине поставщик СПГ в Китай после Австралии и Катара, говорится в статье Financial Times.

Председатель Китайского института энергетической безопасности Виктор Гао считает, что заявление России о газовой сделке было «немного преждевременным». «Это, скорее, [сигнал] об их намерениях, а не о уже достигнутом соглашении», — сказал он в разговоре с Financial Times.

Директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев заявил изданию, что расширение поставок по существующим маршрутам выглядит «реальной сделкой». В случае с соглашением по «Силе Сибири — 2», считает эксперт, Китай лишь подал сигнал: «да, мы заинтересованы, мы принимаем маршрут через Монголию — но давайте поговорим о цене и условиях». «Юридически обязывающий меморандум без цены и сроков не является окончательным соглашением», — отметил Габуев.

Издание The Moscow Times в свою очередь обратило внимание на то, что России в ходе визита Путина в Китай также не удалось добиться расширения банковского сотрудничества. В частности, стороны, судя по всему, не смогли договориться о возобновлении полноценной работы в России китайской платежной системы UnionPay, а также о приеме в КНР банковских карт российской системы «Мир». Ранее работу сторон по этим вопросам анонсировал глава ВТБ Андрей Костин.

Кое-каких договоренностей России все же удалось достичь в Китае. МИД КНР 2 сентября сообщил, что на год введет пробный безвизовый режим для россиян. С 15 сентября граждане России смогут находиться в этой стране без визы до 30 суток. С июля такие правила въезда в Китай действовали уже для граждан более чем 70 стран.

Читайте также

В Тяньцзине — саммит ШОС. И это не просто протокольное мероприятие. Его участники стремятся доказать: Китай — новый мировой лидер, а Россия — не в изоляции

Читайте также

В Тяньцзине — саммит ШОС. И это не просто протокольное мероприятие. Его участники стремятся доказать: Китай — новый мировой лидер, а Россия — не в изоляции