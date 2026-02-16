В Брянске часть жителей осталась без тепла и света после украинского удара по объектам энергетики

В результате украинского удара по объектам энергетики в Брянске частично пропало тепло и электричество, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Отключением тепла и света также были затронуты пять муниципальных образований Брянской области, говорится в сообщении губернатора.

«Брянская губерния» пишет, что в отдельных многоэтажках одновременно с отключением тепла и света временно пропала горячая вода. Режим беспилотной опасности в городе действовал более 19 часов — он был введен утром 15 февраля и отменен в ночь на 16 февраля.

Подачу тепла и электричества в дома, как утверждает «Брянская губерния», восстановили «спустя короткое время». Сам Богомаз об этом не сообщал.

Минобороны России сообщало, что в период с 20:00 до 23:00 15 февраля силы ПВО перехватили 49 украинских беспилотников, часть — над Брянской областью.

