«Верните людям воду, тепло и свет». Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов обратился к участникам мирных переговоров

Лауреат Нобелевской премии мира и бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов записал видеообращение к участникам мирных переговоров между Россией и Украиной. Фрагмент записи опубликовала «Новая газета».

Муратов призвал прекратить неизбирательные обстрелы российских и украинских городов. «Женевской конвенцией 1949 года запрещены коллективные наказания и методы запугивания и террора населения», — заявил он, добавив, что СССР подписал эту конвенцию.

«Верните людям фундаментальные основы самой цивилизации. Пока вы строите многополярный мир, все время получается биполярный. Пока вы строите новый миропорядок, вы разрушаете ту цивилизацию, которая была как минимум в том, что у людей в больших городах были вода, тепло и свет. Верните эти вещи на место. Верните людям воду, тепло и свет!» — призвал Муратов.

В видео на фоне заявления нобелевского лауреата показали пункты обогрева, установленные в Киеве и Белгороде.

«Вода, тепло и свет — это не политика, а минимальные условия человеческого существования. Верните их людям!» — цитирует Муратова «Новая газета».

Войска РФ с начала российско-украинской войны регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Так, в результате российских атак, зимой 2025-2026 годов сотни частных и многоэтажных домов в Киеве оставались без света, тепла и воды.

В свою очередь ВСУ в последние недели регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру Белгорода. Из-за этого жители города также вынуждены жить в условиях отключения света, перебоев с подачей воды и отопления.