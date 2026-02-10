Война Тысяча четыреста сорок восьмой день. В Белгородской области начались веерные отключения света

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

В Белгородской области будут введены веерные отключения света, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Под ограничения попадут сам Белгород, а также Белгородский, Шебекинский, Яковлевский, Борисовский, Грайворонский, Ракитянский, Краснояружский, Ивнянский, Прохоровский и Корочанский округа.

Гладков назвал отключения «неизбежными», объяснив их необходимость «спасением системы энергоснабжения». По словам губернатора, в разных районах свет будут отключать на период от двух до четырех часов. «Составить график невозможно, веерные отключения исходят из того объема нагрузки, который в текущий момент времени наблюдается энергетиками», — отметил чиновник.

Как пишет местный телеграм-канал «Пепел», уже сегодня утром, почти сразу после заявления Гладкова, в некоторых районах Белгорода начались отключения света. Потом на некоторых улицах пропало отопление. Гладков на фоне массовых жалоб жителей пообещал «проработать» вопрос перерасчета коммунальных платежей за отопление в связи с его регулярными отключениями.

Украинские военные в последние недели постоянно наносят ракетные удары по ТЭЦ и энергоподстанциям вблизи Белгорода, из-за чего десятки тысяч жителей города остаются без света. Это, в свою очередь, приводит к отключениям подачи воды и отопления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова на энергетическое перемирие — ВСУ прекратят свои удары, если Москва прекратит обстрелы энергосистем в Украине. Российские военные практически ежедневно атакуют объекты энергетики по всей территории Украины.

Мир

Япония планирует присоединиться к инициативе PURL, в рамках которой страны НАТО покупают у США за свой счет оружие и боеприпасы для передачи Украине. Об этом пишет японское агентство NHK.

По данным агентства, Токио уже проинформировал о своем решении присоединиться к инициативе Украину и нескольких членов НАТО. В ближайшее время, как ожидается, об этом будет объявлено публично.

При этом Япония намерена закупать только нелетальное оборонное оборудование, в том числе радиолокационные системы и бронежилеты.

Неназванный представитель НАТО заявил, что участие Японии в инициативе является «значительным событием» — на фоне того, что в западных странах усиливается усталость от необходимости поддержки Украины после четырех лет войны.

Инициатива PURL появилась летом 2025 года, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не намерен тратить собственные деньги на поддержку Украины.

В рамках PURL Украина формирует списки необходимого вооружения и боеприпасов, они утверждаются в НАТО, после чего союзники выделяют деньги на оплату, а США отгружают готовую технику со своих складов.

Сейчас к инициативе присоединились более 20 стран. С помощью этой программы поставляется до 75% всех ракет для комплексов Patriot и около 90% ракет для других систем ПВО. На начало 2026 года общая стоимость вооружений, заказанных через PURL, превысила 4 миллиарда долларов.

Война в фотографиях. Киевский зоопарк

Киев — один из наиболее пострадавших городов Украины в ходе январских атак армии РФ по энергетической инфраструктуре страны. В Киевском зоопарке сотрудники сохраняют необходимый температурный режим в вольерах с экзотическими животными с помощью автономных генераторов, солнечных панелей и дровяных печей.

Danylo Dubchak / Frontliner / Getty Images

Danylo Dubchak / Frontliner / Getty Images

Danylo Dubchak / Frontliner / Getty Images

Mykhaylo Palinchak / Global Images Ukraine / Getty Images Danylo Dubchak / Frontliner / Getty Images

Danylo Dubchak / Frontliner / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимный читатель (Россия). Честно говоря, за четыре года войны стало без разницы, что и как. Пропало сожаление, сострадание — осталась только усталость. И ежедневная проверка новостей о том, близок ли мир или хотя бы перемирие.

Поделитесь вашими мыслями о войне

