Мир

Россия настаивает, что мирное соглашение с Украиной может быть заключено только на базе договоренностей, достигнутых между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на саммите в Анкоридже в августе 2025 года. С такими заявлениями выступили глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сказал, что «понимания, достигнутые в Анкоридже», являются «краеугольными». «Именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отказался конкретизировать, насколько эта позиция далека от согласования. «Работа продолжается», — лишь отметил он.

Сергей Лавров, в свою очередь, прямо обвинил США в нежелании придерживаться собственных инициатив, выдвинутых Трампом в Анкоридже. «Помимо того, что вроде бы с Украиной-то они предложили и мы готовы были, а теперь они не готовы. Помимо этого еще и в сфере экономики никакого там радужного будущего мы не видим», — сказал он.

То есть вроде бы нам говорят, что надо решить украинскую проблему. Ну вот в Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так, по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москве «неважно, что там будут говорить на Украине, в Европе». При этом он посетовал, что администрация Трампа не только не снимает с России санкции, но и накладывает новые, в частности, оказывая давление на Индию с целью добиться от нее отказа от закупки российских энергоносителей.

Российские официальные лица и ранее неоднократно говорили о том, что мирные договоренности должны базироваться на «формуле Анкориджа», однако ни разу не поясняли, что именно под этим подразумевают.

Агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, в конце января писало, что «формула Анкориджа» подразумевает передачу России контроля над Донбассом и заморозку линии фронта в других регионах.

Последний раунд мирных переговоров завершился в Абу-Даби 6 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский по его итогам заявил, что территориальный вопрос остается наиболее сложным. По словам Зеленского, стороны обсуждали возможности создания в Донбассе свободной экономической зоны, однако пока до согласия по этому вопросу далеко. Президент Украины также подчеркнул, что Киев юридически никогда не признает Донбасс российской территорией.

Война в фотографиях. Киев

Война глазами читателей «Медузы»

Иван (Белгород). Если бы мне в 2021 году сказали, в каком ужасном положении будет Белгород — передовой город, который раньше ставили в пример таким соседям, как Курск или Воронеж — я бы тогда знатно посмеялся или покрутил пальцем у виска.

Сейчас наш красивый и уютный город находится под каждодневными обстрелами, десятки тысяч людей мерзнут в своих квартирах, тысячи без электричества. И самое смешное и страшное — что в это же самое время в других регионах войны по-прежнему нет, она не ощущается и не заботит людей.

Вот и получается, что белгородцы никому не нужны и остаются практически наедине со своими проблемами, а в это время путинское государство продолжает ужасную войну, не считаясь ни с кем и не имея ни грамма ответственности и совести.

