Война Тысяча четыреста сорок шестой день. Кличко заявил, что ближайшие дни для Киева будут сложными из-за сильных морозов. Гладков сообщил, что в Белгороде 80 тысяч человек остаются без тепла

Украина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ближайшие несколько суток будут очень сложными для украинской столицы из-за предстоящих морозов.

«В столице снова прогнозируют сильные морозы, в частности, ночью. Из-за крайне сложной ситуации в энергосистеме Украины после очередного массированного обстрела врага, в большинстве регионов страны продолжаются аварийные отключения. По сообщению Минэнерго, жители столицы получают электроэнергию только на полтора-два часа», — написал он в своем телеграм-канале.

Кличко заявил, что поручил главам районных администраций обеспечить надлежащую работу пунктов обогрева: в них должно быть отопление, электричество и еда. «Чтобы жители Киева могли прийти погреться и зарядить устройства, попить горячего чая и перекусить», — добавил мэр.

О тяжелой ситуации в энергосистеме после российского обстрела в ночь с 6 на 7 января также сообщили в крупнейшей частной энергетической компании ДТЭК.

«Повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК и ключевые высоковольтные подстанции. Из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии. <…> Сложнее всего — в Киеве. Из-за длительных ударов по инфраструктуре свет сейчас есть полтора-два часа в сутки. Впереди сложные дни», — сказано в сообщении.

Россия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 8 февраля рассказал, что в Белгороде «продолжается достаточно сложная ситуация» после обстрелов ВСУ. Восстановление энергоснабжения «идет крайне сложно», подчеркнул глава региона.

По его данным, около 80 тысяч человек в Белгороде остаются без отопления. Кроме того, у трех тысяч жителей региона нет газа, у тысячи — электроэнергии. Гладков уточнил, что в ближайшие часы электроэнергию и газ снова подадут в квартиры.

«Большая проблема остается только с теплом. Мы ждем подачу тепла к 12 часам дня», — заявил губернатор.

Гладков объявил об открытии дополнительных пунктов обогрева: «Помимо тех, которые мы планировали в центральной части, там, где тепла нет — открываем дополнительные, открываем не по всему городу — там, где есть необходимость».

Война в фотографиях. Последствия российского обстрела Краматорска

Нацполиция Украины сообщила, что утром 8 февраля российские войска сбросили две авиабомбы на жилой квартал в Краматорске в Донецкой области. В результате погибла 77-летняя женщина, еще трое жителей получили ранения. Повреждены жилые дома и автомобили.

Горящие автомобили после обстрела Краматорска Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Iryna Rybakova / 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade / Reuters / Scanpix / LETA

Эвакуация из поврежденного жилого дома Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Iryna Rybakova / 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade / Reuters / Scanpix / LETA

Iryna Rybakova / 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade / Reuters / Scanpix / LETA

Iryna Rybakova / 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Саша (Москва). Я вот читаю все эти письма, читаю, высокопарные рассуждения о добре и зле, о надежде. А между тем большинству россиян глубоко безразлична судьба украинцев, им и война безразлична, пофигу что там делается, кто с кем воюет, лишь бы никто не трогал. Людей устраивает нищета, запреты, санкции, ограничения интернета. А те, у кого есть деньги, и подавно в гробу все это видали. «Всем просто очень страшно». Да, разумеется страшно, но страх этот мелочный, ханжеский. Все выбрали тактику прошлого века: просто сидеть и ждать, пока режим сам себя сожрет и истлеет, а там снова заживем. А сколько в этот раз ждать-то? А что изменится? Фактически — ничего. И никуда режим этот не денется, если просто сидеть сложа ручки и терпеть. Сколько можно терпеть? Никто вас не спасет, нет Дяди Степы — милиционера, который вас за ручку через дорогу переведет. Пока вы не начнете брать ответственность за свою жизнь — ничего не изменится и война будет продолжаться бесконечно.

