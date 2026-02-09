В Белгороде без воды остались 100 тысяч человек

В Белгороде утром в понедельник, 9 февраля, произошло аварийное отключение электроэнергии на двух водозаборах, сообщила администрация областного центра на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Перебои с подачей воды, следует из сообщения, возникли в центральной и северной частях Белгорода, а также микрорайонах Северный-20, 20А и 35.

По словам главы Белгорода Валентина Демидова, всего без воды остались около 100 тысяч человек. 15 тысячам человек подачу воды уже возобновили, сказал он, добавив, что остальным ее вернут в ближайшие часы.

«Ремонтные бригады водоканала переключают оборудование на резервную генерацию. Планируемое время восстановления водоснабжения — 4-5 часов», — заявила городская администрация, добавив, что организованы пункты раздачи питьевой воды.

Белгородский телеграм-канал «Пепел» сообщает, что утром в понедельник в городе возникли перебои и с подачей электричества. Об отсутствии электроэнергии сообщают жители поселков Дубовое и Разумное, пишет издание. В Дубовом, по данным «Пепла», в некоторых домах нет ни света, ни холодной, ни горячей воды.

Также у некоторых жителей Дубового, помимо электричества, нет ни горячей, ни холодной воды.

ВСУ в последние недели регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру Белгорода, из-за чего в городе отключается свет, что также приводит к перебоям с подачей воды и отопления.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 8 февраля заявил, что власти приняли решение начать слив системы отопления в 455 многоквартирных домах, 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках и четырех вузах. Власти, сообщил он, начли прием заявок на вывоз детей, многодетных семей и пожилых людей из Белгорода из-за проблем с отоплением.

Утром 9 февраля Гладков отчитался, что подача тепла в большинстве домов в Белгороде восстановлена. Детям и пожилым людям, добавил он, в данный момент нет необходимости покидать город.

