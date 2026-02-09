Российские войска нанесли удар дронами по Украине. В Одессе, Харьковской и Днепропетровской областях есть погибшие и пострадавшие
Войска РФ в ночь на 9 февраля атаковали ударными дронами Одессу и Одесскую область. В Одессе, сообщил глава городской администрации Олег Кипер, беспилотник повредил жилой дом, один человек погиб, двое пострадали.
Кроме того, в результате удара была повреждена газовая труба, а также фасады и остекление в нескольких домах, загорелись легковые автомобили, сообщила ГСЧС Укарины, опубликовав фотографии разрушений.
В Харьковской области в городе Богодухов в результате удара российских дронов в ночь на 9 февраля погибла женщина и 10-летний ребенок. Их тела, сообщила ГСЧС Украины, были найдены под завалами разрушенного дома в частном секторе. Еще три человека пострадали в Богодухове в результате российского удара, добавили в ГСЧС Украины.
Российские беспилотники также в ночь на 9 февраля атаковали Днепропетровскую область. Там пострадали девять человек, в том числе 13-летняя девочка, сообщила ГСЧС Украины. Повреждены несколько многоквартирных и частных домов.